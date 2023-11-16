Подачу коллективных исков хотят упростить и создать единый портал

В России могут создать единый портал для подачи коллективных судебных исков и упростить требования к их оформлению. Так к заявлению сможет присоединиться больше людей, чьи права нарушили, а шансы восстановить справедливость и получить компенсацию увеличатся, считают в Совете Федерации, где разработали соответствующий законопроект. В Госдуму документ планируют внести в начале следующего года.

Возможность подавать коллективные гражданские иски появилась у россиян в 2019 году, с тех пор их количество в судах только росло: в 2020 году их было 689, в 2021-м — 741, в 2022-м — 770. Однако по словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и строительству Артёма Шейкина, доля коллективных исков в общем судопроизводстве ничтожно мала и составляет тысячные доли процента.



Тем не менее, сенатор уверен, что желающих защитить свои права по тем или иным поводам — миллионы. В качестве примера он привёл случай с игровыми приставками PlayStation, которые после ухода из России выпускавшей их компании стали дорогим, но бесполезным гаджетом. Соответствующий иск к компании Sony подали лишь 28 человек в Москве.



В феврале 2022 года стало известно об утечке таблиц с персональными данными пользователей сервиса доставки «СДЭК-Глобал», в открытый доступ попали почти 1,3 миллиона информационных строк, а к коллективному иску присоединились лишь несколько десятков человек. Известны и другие дела о массовых утечках данных, где иск подавал и вовсе один человек.



В первом полугодии 2023 года суды рассмотрели 418 групповых исков в рамках гражданского производства и 17 — в рамках административного. Такая статистика, по мнению Артема Шейкина, не соответствует реальной правовой картине, ведь массовые нарушения часто фиксируют в области прав потребителей, при медицинском обслуживании, в работе ЖКХ и других сферах жизни людей.



Часто люди не знают о возможности защитить свои права, если закон нарушили в отношении большой группы граждан. А если они и слышали про коллективные иски, то, чтобы такой подать, нужно сначала найти товарищей по несчастью, вместе собирать документы, ходить по судам и так далее. В общем, сложно и долго. Чтобы так не было, сенатор Шейкин предложил внести изменения в ряд законов — в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.



В частности, предложено создать единую цифровую платформу с информацией о поданных или планируемых к подаче коллективных исках, а также упростить процедуру их подачи. Человеку может даже не потребоваться идти в суд лично — необходимые документы можно будет предоставить через уже работающую государственную систему «Правосудие». Ею можно пользоваться, имея учетную запись на портале госуслуг. Кроме того, член Совфеда считает необходимым уменьшить количество истцов для признания иска коллективным — с нынешних двадцати до десяти человек.



Ещё одна проблема, которая тормозит развитие коллективных исков, — возмещение судебных расходов. По закону их должен принять на себя истец, но если заявителей несколько, то кто конкретно будет платить? Этот вопрос сейчас решают коллективно, а решение необходимо заверить у нотариуса. По мнению Артема Шейкина, норму нотариального согласия следует из законодательства исключить. Ведь собрать вместе всех истцов, особенно если их много и они находятся в разных городах, невозможно.



Предложенные меры, по словам сенатора, сделают институт коллективных исков более популярным в России и снизят нагрузку на судебную систему, ведь в одном процессе можно будет рассмотреть сразу несколько жалоб.

Правоприменительную практику по коллективным искам нельзя назвать удачной. Многие эксперты сходятся во мнении, что суды пока не готовы работать с такими исками. Одним из ярких примеров является кейс с «Яндекс.Едой». 14 апреля 2022 года «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали в Замоскворецкий суд коллективный иск к ООО «Яндекс.Еда», чтобы привлечь сервис к ответственности за утечку персональных данных пользователей. Но все суды, включая апелляцию, в удовлетворении жалобы в итоге отказали.