Мишустин поручил Минцифры придумать способ выявления ИИ-фейков

Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой нацпроекту «Экономика данных». Премьер-министр поручил Минцифры к 19 марта 2024 г. продумать способ выявления фейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.
В сообщении кабмина сказано, что министерству «предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием искусственного интеллекта».
Кроме этого, 19 марта Минцифры вместе с межведомственными рабочими группами необходимо предусмотреть:
Росстату, Минцифры и Минэкономразвития необходимо к 16 февраля проработать вопросы создания стандартов качества данных. При создании Цифрового кодекса РФ Минцифры и Минэкономразвития должны до 17 апреля разработать стимулирующие меры поддержки участников рынка, направленные на повышение качества данных и их востребованности.
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