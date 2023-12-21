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21 December 2023

Мишустин поручил Минцифры придумать способ выявления ИИ-фейков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Также министерству поручено «предусмотреть мероприятия по разработке и производству отечественного оборудования для сетей передачи данных».
Изображение создано с помощью Playground AI

Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой нацпроекту «Экономика данных». Премьер-министр поручил Минцифры к 19 марта 2024 г. продумать способ выявления фейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.

В сообщении кабмина сказано, что министерству «предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием искусственного интеллекта».

Кроме этого, 19 марта Минцифры вместе с межведомственными рабочими группами необходимо предусмотреть:

  • мероприятия по разработке и производству отечественного оборудования для сетей передачи данных,
  • оценку необходимых и достаточных параметров вычислительных мощностей,
  • формирование рынка данных,
  • правила доступа к ним и обмена данными.

Росстату, Минцифры и Минэкономразвития необходимо к 16 февраля проработать вопросы создания стандартов качества данных. При создании Цифрового кодекса РФ Минцифры и Минэкономразвития должны до 17 апреля разработать стимулирующие меры поддержки участников рынка, направленные на повышение качества данных и их востребованности.

Минцифры искусственный интеллект фейки Минэкономразвития Правительство России Мишустин

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