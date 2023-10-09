Минцифры разработало правила использования цифрового паспорта

На общественное обсуждение выложен разработанный Минцифры проект постановления, в котором утверждаются правила применения мобильного приложения единого портала госуслуг вместо паспорта. Указ об приравнивании цифрового паспорта к обычному Президент России Владимир Путин подписал в сентябре текущего года.

Согласно проекту постановления Минцифры, новые правила применения цифровых документов будут вступать в силу поэтапно.

На первом этапе со дня вступления постановления в силу предлагается дать возможность гражданам предоставлять QR-код в приложении вместо паспорта в следующих случаях:

подтверждение совершеннолетнего возраста покупателя алкогольной продукции, табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции;

подтверждение возраста посетителя музея и (или) зрелищного мероприятия;

посадка в поезд дальнего следования с целью осуществления перевозки пассажиров железнодорожным транспортом или в транспортное средство с целью перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;

установление личности гражданина РФ оператором подвижной радиотелефонной связи или уполномоченным им лицом в целях оказания услуг связи;

установление личности гражданина РФ при личном приёме в целях предоставления государственных и муниципальных услуг;

установление личности клиента – гражданина РФ организациями финансового рынка при его обслуживании при личном присутствии в случаях, не противоречащих требованиям законодательства РФ и нормативных актов Центрального банка, при условии, что такой клиент ранее был идентифицирован.

С 1 января 2024 года сферу применения мобильного приложения вместо паспорта предлагается расширить на случаи:

оформление доступа на территорию организаций, за исключением, государственных органов РФ, органов местного самоуправления, организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного, оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов, организаций, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, субъектам критической информационной инфраструктуры РФ;

установление личности гражданина РФ – отправителя или адресата (уполномоченного представителя) при приёме регистрируемых почтовых отправлений, при вручении регистрируемых почтовых отправлений и простых почтовых отправлений, адресованных до востребования, а также упрощённая идентификация отправителя или адресата (уполномоченного представителя) почтового перевода денежных средств.

С 1 января 2025 года:

установление личности физического лица при его заселении в гостиницу;

установление личности лица в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, входящих в частную систему здравоохранения, при условии, что ранее такое лицо было принято на персонифицированный учёт в данной организации.

Как поясняет Минцифры, при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, продавец табачного магазина или билетёр в кино увидит только фото и сведения о возрасте, а проводник поезда — фото, серию и номер вашего паспорта, чтобы сверить их с данными, указанными в билете.

«Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», – говорится в сообщении министерства. Прекращать выпуск обычных паспортов государство не собирается.

Общественное обсуждение проекта постановления Минцифры продлится до 2 ноября текущего года. Если у вас есть предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.