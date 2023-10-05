ЕС поставит под контроль модерирование контента крупными площадками

Законодатели ЕС во вторник проголосовали за проект правил, касающихся ограничений на модерацию контента Google, Meta Platforms и других крупных онлайн-платформ после того, как некоторые средства массовой информации пожаловались на произвольные решения об удалении их контента.



На данный момент глобальные компании могут самостоятельно по своему усмотрению удалять контент в интернет-СМИ. Но после получения жалоб со стороны медиа власти ЕС поддержали проект, согласно которым площадки должны уведомлять СМИ о намерении удалить или ограничить их контент, но при этом сохранять его в течение 24 часов перед удалением.



В случае, если контент по истечении 24 часов по-прежнему противоречит условиям площадок, они могут удалить такие материалы, ограничить к ним доступ или передать дело национальным регулирующим органам.



В свою очередь сами площадки считают, что такой проект увеличит риски распространения дезинформации. По их мнению, это расширит возможности мошенников, создавая новые лазейки для распространения фейковых новостей, а не для исправления чего-либо.



Для принятия проекта законодатели будут обсуждать детали предлагаемых правил со странами ЕС в ближайшие месяцы.



Напомним, компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, в 2022 году была признана в России «экстремистской организацией».