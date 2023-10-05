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Новости
5 October 2023

ЕС поставит под контроль модерирование контента крупными площадками

Согласно предлагаемым новым правилам, такие компании как Google или Meta будут обязаны уведомлять СМИ о намерении удалить или ограничить их контент, при этом сохраняя его в течение 24 часов перед удалением.
Фото: vostock-photo

Законодатели ЕС во вторник проголосовали за проект правил, касающихся ограничений на модерацию контента Google, Meta Platforms и других крупных онлайн-платформ после того, как некоторые средства массовой информации пожаловались на произвольные решения об удалении их контента.

На данный момент глобальные компании могут самостоятельно по своему усмотрению удалять контент в интернет-СМИ. Но после получения жалоб со стороны медиа власти ЕС поддержали проект, согласно которым площадки должны уведомлять СМИ о намерении удалить или ограничить их контент, но при этом сохранять его в течение 24 часов перед удалением.

В случае, если контент по истечении 24 часов по-прежнему противоречит условиям площадок, они могут удалить такие материалы, ограничить к ним доступ или передать дело национальным регулирующим органам.

В свою очередь сами площадки считают, что такой проект увеличит риски распространения дезинформации. По их мнению, это расширит возможности мошенников, создавая новые лазейки для распространения фейковых новостей, а не для исправления чего-либо.

Для принятия проекта законодатели будут обсуждать детали предлагаемых правил со странами ЕС в ближайшие месяцы.

Напомним, компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, в 2022 году была признана в России «экстремистской организацией».

Facebook Instagram Google СМИ ЕС модерация

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