Правительство объяснило, каким должен быть предустанавливаемый отечественный поисковик

Утверждены правила определения поисковиков, предустанавливаемых на продаваемые в РФ компьютеры и мобильные устройства. Соответствующий документ за подписью главы Правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, разработанный Минцифры, вносит изменения в прежний порядок предустановки российского программного обеспечения. Так, требования по использованию российского поисковика распространяются и на устройства, произведенные после 1 июля 2021 года.
В правилах сказано, что поисковая система должна соответствовать следующим требованиям:
Определение поисковой системы осуществляется исходя из её популярности, которая ежегодно оценивается по рейтингу поисковых систем, составленному Минцифры. Для попадания в рейтинг поисковая система должна иметь не менее одного миллиона пользователей. В 2021 году таким поисковиком является «Яндекс». Отбор системы на 2022 год стартует 1 августа.
Из документа следует, что Минцифры поручено сформировать рейтинг поисковиков и направить правительству предложения по утверждению поисковой системы, которая будет по умолчанию установлена на гаджеты с 1 января 2022 года.
«Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на желаемую», — уточнили ТАСС в министерстве.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.