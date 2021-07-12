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12 July 2021

Правительство объяснило, каким должен быть предустанавливаемый отечественный поисковик

Требования по выбору поисковой системы для обязательной предустановки на электронные устройства включают определенное количество пользователей, расположение юрлица, отсутствие ограничений в ряде государств и другое.

Утверждены правила определения поисковиков, предустанавливаемых на продаваемые в РФ компьютеры и мобильные устройства. Соответствующий документ за подписью главы Правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, разработанный Минцифры, вносит изменения в прежний порядок предустановки российского программного обеспечения. Так, требования по использованию российского поисковика распространяются и на устройства, произведенные после 1 июля 2021 года.



В правилах сказано, что поисковая система должна соответствовать следующим требованиям:

  1. оператором поисковой системы является юридическое лицо РФ или другого государства-члена ЕАЭС или гражданин государства-члена ЕАЭС;
  2. поисковая система свободно используется на всей территории государств-членов ЕАЭС;
  3. отсутствуют ограничения, установленные иностранными государствами и (или) иностранными лицами, препятствующие использованию поисковой системы на отдельных территориях государств-членов ЕАЭС;
  4. отсутствуют решения суда об ограничении использования поисковой системы, вступившие в законную силу;
  5. отсутствуют ограничения использования поисковой системы на территории Российской Федерации, установленные федеральными законами;
  6. пользовательский интерфейс поисковой системы реализован на русском языке.


Определение поисковой системы осуществляется исходя из её популярности, которая ежегодно оценивается по рейтингу поисковых систем, составленному Минцифры. Для попадания в рейтинг поисковая система должна иметь не менее одного миллиона пользователей. В 2021 году таким поисковиком является «Яндекс». Отбор системы на 2022 год стартует 1 августа.

Из документа следует, что Минцифры поручено сформировать рейтинг поисковиков и направить правительству предложения по утверждению поисковой системы, которая будет по умолчанию установлена на гаджеты с 1 января 2022 года.

«Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на желаемую», — уточнили  ТАСС в министерстве.

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