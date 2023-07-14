АЗАПИ обвинила проект OpenRunet в «пропаганде обхода блокировки» пиратских сайтов

В конце июня «Роскомсвобода» получила от Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) досудебную претензию по части работы одного из наших проектов — OpenRunet.org, с помощью которого пользователи могут получать доступ к заблокированным сайтам. На нём интернет-активисты опубликовали простые советы о том, как разблокировать тот или иной сайт, сделав «два-три простых шага». OpenRunet автоматически определяет тип браузера пользователя, предлагает настроить простейшие способы обхода блокировок и с помощью визуальных подсказок пошагово показывает, как настроить доступ. Этот и другие способы вот уже несколько лет помогают пользователям бороться с неправомерными блокировками и цензурой.

В своей досудебной претензии АЗАПИ заявили о якобы размещении на OpenRunet ссылок на заблокированные сайты, которые внесены Роскомнадзором в реестр запрещённой информации, подчеркнув также, что:

«АЗАПИ располагает сведениями, что ваш сайт создаёт условия для автоматической переадресации на ресурс, сходный до степени смешения с информационным ресурсом, доступ к которому ограничен в порядке ч. 1-3 ст. 15.3-2 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Огранизация в качестве примера дала ссылку на страницу «Обход блокировки с помощью расширений браузера», но что там находится запрещённого Роскомнадзором, не пояснила.

«Таким образом, считаем, что ваш сайт фактически осуществляет пропаганду средств обхода блокировки пиратских ресурсов, что является грубым нарушением правовых норм действующего законодательства», — заявила АЗАПИ, потребовав заблокировать вышеуказанную страницу, «либо легализовать свой сайт путем размещения на нем ссылки на легальные ресурсы, которые предоставляют защиту авторских прав».

Признаться, всё это вызвало у нас очень большое удивление.

Юристы «Роскомсвободы» в связи с этим подготовили свой ответ на досудебную претензию АЗАПИ:

«Мы категорически не согласны с вашей претензией, считаем её незаконной, необоснованной и противоречащей законодательству по следующим причинам:



На администрируемом «Роскомсвободой» OpenRunet.org никогда не размещались ссылки на заблокированные Роскомнадзором сайты. Кроме того, его функциональность не предоставляет возможности третьими лицам размещать информацию на нём, в том числе публиковать какие-либо гиперссылки. Это обзорный портал для русскоязычных пользователей интернета по всеми миру с описанием различных технических инструментов восстановления доступа к информации и защиты пользовательской информации с помощью средств шифрования. Порядок использования описанных инструментов и выбор веб-сайтов, к которым осуществляется доступ с помощью этих инструментов, определяется самим пользователем исходя из его геолокации, потребностей и технических возможностей, а также применимого личного закона гражданина. «Роскомсвобода» не определяет порядок использование материалов, защищённых авторским правом, а также не контролирует порядок использования описанных проприетарных и оупенсорсных технологических решений от сторонних разработчиков».

Наши юристы также обращают внимание, что сам по себе «веб-сайт» никаких «условий создавать» не может, так как не обладает субъектностью. «Все тексты на веб сайте по адресу https://www.openrunet.org/ созданы сообществом экспертов-волонтеров и не содержат никаких запрещённых материалов. Помимо этого, отмечаем, что действующее законодательство РФ не содержит такой правовой дефиниции как «пропаганда средств обхода блокировки пиратских ресурсов» и применение указанного словосочетания является юридически некорректным. Использование описанных на сайте технических инструментов, как и распространение информации о таких инструментах, не запрещены действующим законодательством. Действующие нормы КоАП РФ и УК РФ не содержат каких либо составов за подобные действия», — говорится в ответе на претензию правообладающей организации.

Кроме этого, российское законодательство не запрещает такие технологии как «VPN», «proxy», «Tor», описание которых содержатся на данном веб-сайте. в действующем законодательстве не существует положений, ограничивающих применение вышеуказанных технологий «проксирования трафика» и «анонимайзеров». Юристы «Роскомсвободы» напомнили, что в 2015 году Анапский горсуд признал информацию на странице «Инструментарий» сайта «Роскомсвободы» с описанием технических способов восстановления доступа к информации незаконной. В июне 2020 Европейский суд по правам человека признал решение нарушающим сразу две статьи Европейской конвенции по правам человека. После вынесения решения ЕСПЧ Анапский городской суд осуществил пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам, в результате чего ранее вынесенное решение суда было отменено, а производство по делу полностью прекращено.

В настоящее время ни OpenRunet, ни сайт «Роскомсвободы», ни другие ресурсы общественной организации не включены в реестр запрещённой информации и не содержат нарушений, установленных уполномоченными органами госвласти в порядке ст.15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

Юристы «Роскомсвободы» также подчёркивают:

«Обвинять администрацию информационного портала о средствах восстановления доступа к информации в распространении противоправного контента также нелепо, как обвинять администрацию информационного портала о принтерах в том, что они (принтеры) могут быть использованы для распечатки экстремистской литературы или пиратских книг Дарьи Донцовой».

«Считаем вашу претензию необоснованной, не подлежащей удовлетворению, а ваши действия выходящими за пределы осуществления гражданских прав, — подытоживают наши юристы. — Обращаем ваше внимание, что согласно ст.10 ГК РФ не допускается злоупотребление правом, в том числе использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. Если ваши дальнейшие действия приведут к злоупотреблению правом, выраженному в совершении действий в обход закона с противоправной целью, мы оставляем за собой право обратиться в антимонопольные органы и суд с требованием о возмещении причиненных этим убытков, а также о взыскании судебных расходов и расходов на уплату представителей».

В блоге на «Хабре» глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян напомнил, что у АЗАПИ в судебной копилке множество сомнительных исков, в числе которых — попытка заблокировать «Архив интернета» archive.org.

«Демонстрируя многие годы на своем примере то, как закон об авторском праве и информации отстает от развития технологий, АЗАПИ всегда пыталась лоббировать через Минкомсвязи запрет на использование VPN, — также рассказал он. — Ещё в 2016 организация пропихивала законопроект, который вводит наказание за пропаганду способов обхода блокировок. Мы решили дать АЗАПИ публичный ответ и, более того, предоставили АЗАПИ бесплатную юридическую консультацию по вопросам применения права».

Подытоживая, глава юрпрактики «Роскомсвободы» выразил надежду, что:

«...АЗАПИ и другие квазиправозащитные организации, обслуживающие узкие интересы своих господ, услышат нас и наконец закончат крушить машины, приняв неизбежное цифровое настоящее, в котором никто не может остановить непрерывно льющийся поток битов и байтов».

Ознакомиться с полным текстом отзыва «Роскомсвободы» на претензию АЗАПИ можно здесь.