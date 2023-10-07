Участковым поручат профилактическую работу с «экстремистами» и «дискредитаторами» армии

Российское МВД выложило на общественное обсуждение проект приказа «О внесении изменений в приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 „О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности“», которым могут поручить участковым уполномоченным полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с гражданами, которые привлекались по административным статьям 20.3 (демонстрация нацистской и экстремистской символики) и 20.3.3 («дискредитация» армии) КоАП РФ.

«Профилактика» будет проводиться в случае повторных нарушений не реже раза в квартал.

«Необходимость разработки проекта приказа обусловлена наличием пробела в организации деятельности по профилактике несогласованных публичных мероприятий, противоречий с положениями законодательных и иных нормативных правовых актов, а также ошибок юридико-технического характера, – также сказано в пояснительной записке. – Основным предметом правового регулирования проекта приказа являются отношения, связанные с порядком постановки лиц на профилактический учет и корректировки срока проведения с ними индивидуальной профилактической работы, а также устранение юридико-технических ошибок».

Кроме этого авторы документа отмечают:

«При этом указанные административные правонарушения могут совершаться и вне мест проведения публичных мероприятий.



Кроме того, анализ практической деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции показал необходимость регулирования процесса проведения инструктажа указанных сотрудников перед заступлением их на службу.



Так, выполнение сотрудниками указанной категории своих должностных обязанностей в большинстве своем, осуществляется в непосредственном контакте с населением и представителями объектов, расположенных на закрепленных за ними административных участках.



При таких условиях особенно актуальными становятся вопросы вежливого и уважительного обращения с гражданами, поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему».

Поэтому в проект приказа включён «алгоритм обозначенного инструктажа, в ходе которого внимание сотрудников акцентироваться на обозначенных аспектах работы».

Дата окончания общественного обсуждения — 20 октября 2023 г. Если у вас есть предложения и замечания, вы можете оставить их на странице документа.