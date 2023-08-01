Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ закупает более полусотни зарубежных гаджетов

Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку 54 гаджетов мобильных устройств зарубежных вендоров, в том числе iPhone и iPad. Об этом сообщают «Ведомости», которые первыми обратили внимание на соответствующий тендер.

Кроме «яблочных» гаджетов, в тендере фигурируют Xiaomi Redmi, Huawei, Samsung Galaxy, Honor, VIVO и OPPO.

Документация была размещена 20 июля на сумму в 2,3 миллиона рублей. Уже 28 июля был определён победитель, им стало ООО „Айти-ресурс“

Представитель ГРЧЦ рассказал изданию, что:

«Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».

На вопрос о возможном изучении способов одностороннего отключения функций девайсов представитель ведомства сказал, что это «будут комплексные исследования».

Несмотря на то, что достоверных фактов отключения России от внешнего интернета ещё не было, власти уже давно проводят так называемые «учения по устойчивости» Рунета. О результатах таких «учений» обычно публикуются сухие сводки, основная мысль которых — «всё прошло удачно».



Иностранные компании, между тем не спешат «превращать в кирпичи» приобретённые россиянами зарубежные гаджеты, хотя разговоры об этом идут уже давно. Пока на подобные шаги пошли немногие компании, — например, выпускающие игровые приставки, — теперь с российского аккаунта нельзя поиграть на Xbox и Sony PlayStation. Однако что касается столь критических в цифровую эпоху для человека гаджетах, которые предоставляют связь, а также доступ к важной информации, то компании не делали никаких заявлений об уходе.

Напомним, ранее Минцифры запретило своим сотрудникам использовать технику Apple для служебных переписок на фоне сообщений о заражении девайсов дипломатов вирусами для слежки. Представители Apple отвергли эти обвинения, заявив, что компания «никогда не работала с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет».