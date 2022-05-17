Нужна юр.помощь?
Новости
17 May 2022

Профсоюз журналистов проверит прокуратура

Помимо финансовой отчётности и уставных документов надзорное ведомство потребовало информацию о проводимых мероприятиях, а также тексты выступлений участников мероприятий и сведения о выступлениях представителей профсоюза в СМИ.

Прокуратура Москвы проверит деятельность независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ на предмет «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации». Соответствующий документ сопредседатели организации получили 13 мая.

Помимо финансовой отчётности и уставных документов ведомство потребовало предоставить информацию по пятнадцати пунктам, в том числе о проводимых мероприятиях, а также тексты выступлений участников мероприятий и сведения о выступлениях представителей профсоюза в СМИ.

Даты проверки — с 16 мая по 16 июня. Провести мероприятия должен начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрий Ступкин со своими подчинёнными.

Прокуратура уже проверяла организацию в 2018 году. Тогда надзорное ведомство запросило карточку организации, устав, свидетельства о некоммерческой организации и постановке на налоговый учёт. 

Работники СМИ создали Профсоюз журналистов в 2016 году после нападения на группу журналистов и правозащитников на границе между Чечней и Ингушетией. В 2017 году «Профсоюз журналистов и работников и СМИ» официально зарегистрировал Минюст.

прокуратура журналисты профсоюз журналистов

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Песни экс-участника «ДДТ» продолжают пополнять список экстремистских материалов
В культурной столице прошли традиционные мероприятия «забань аниме»
YouTube по требованию Роскомнадзора начал блокировать «АУЕ»-контент
Владимирский журналист получил условный срок за призыв к расправе над единороссами
Заблокирован ролик известного YouTube-популяризатора химии NileRed
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности