Профсоюз журналистов проверит прокуратура

Прокуратура Москвы проверит деятельность независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ на предмет «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации». Соответствующий документ сопредседатели организации получили 13 мая.

Помимо финансовой отчётности и уставных документов ведомство потребовало предоставить информацию по пятнадцати пунктам, в том числе о проводимых мероприятиях, а также тексты выступлений участников мероприятий и сведения о выступлениях представителей профсоюза в СМИ.

Даты проверки — с 16 мая по 16 июня. Провести мероприятия должен начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрий Ступкин со своими подчинёнными.

Прокуратура уже проверяла организацию в 2018 году. Тогда надзорное ведомство запросило карточку организации, устав, свидетельства о некоммерческой организации и постановке на налоговый учёт.

Работники СМИ создали Профсоюз журналистов в 2016 году после нападения на группу журналистов и правозащитников на границе между Чечней и Ингушетией. В 2017 году «Профсоюз журналистов и работников и СМИ» официально зарегистрировал Минюст.