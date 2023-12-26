Путин подписал закон о запрете дискредитировать Росгвардию

Владимир Путин подписал закон, который вводит административную и уголовную ответственность за «фейковые» и «дискредитационные» высказывания о сотрудниках Росгвардии. По сути поправки расширяют действия закона, принятого в отношении ВС РФ.

Данный законопроект внесла группа депутатов, в которую вошёл глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета по безопасности Василий Пискарёв и другие видные парламентарии. Необходимость поправок авторы инициативы объясняли тем, что росгвардейцы тоже участвуют в «спецоперации» в Украине и «выполняют задачи, схожие с функционалом Минобороны».

Новый закон вводит в статью о «фейках» про армию (ст. 207.3 УК) формулировку «или войска национальной гвардии» в дополнение к вооруженным силам РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.



Аналогичная формулировка добавляется и в статьи о дискредитации армии (ст. 280.3 УК) и о содействии в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (ст. 284.3 УК). Эти статьи предусматривают наказание до семи и пяти лет соответственно.



Административная статья о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) теперь также дополнена формулировкой «или войск национальной гвардии». Ответственность по чаще всего используемой первой части этой статьи предусматривает штраф до 50 тысяч рублей (для граждан).