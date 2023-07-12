В Госдуму внесён законопроект о регистрации юрлиц по электронному адресу

Группа депутатов из фракций «Новые люди» и «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект №399525-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“».

Документом предлагается дать возможность предпринимателям регистрировать юридическое лицо или ИП на электронный адрес вместо физического. Такой адрес будет сформирован в специальной государственной информационной системе при создании учётной записи (личного кабинета) индивидуального предпринимателя или юрлица. При этом система должна обеспечивать для предпринимателя возможность получать юридически значимые сообщения.

Без указания места жительства или, как минимум, нахождения представителя юридического лица и без его подтверждения регистрация личного кабинета в системе не допускается.

«Данные изменения предлагаются с связи с внесением предлагаемыми изменениями в Гражданский кодекс РФ, а также в контексте цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, а также с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, связанных, в первую очередь, с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются», – сказано в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, он создает предпосылки для регистрации юридических лиц по виртуальному адресу. Конкретный порядок электронной регистрации должен быть определён в законе о государственной регистрации юридических лиц после создания соответствующей информационной инфраструктуры. Порядок электронной регистрации и случаи, при которых она возможна, предполагается определить в отдельном законе – о госрегистрации юридических лиц.