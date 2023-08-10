Верховный суд не признал электронную почту персональными данными

Верховный суд (ВС РФ) не поддержал позицию Роскомнадзора (РКН) в деле об электронной почте, сообщает РАПСИ. РКН требовал признать, что одна страховая компания неправомерно обрабатывает персональные данные (ПД) на своем интернет-сайте. В частности, размещённая там «Заявка на оформление полиса» включает в себя «Форму обращения» и запрашивает e-mail и телефон.

ВС РФ посчитал, что форма «Заявка на оформление полиса» не подразумевает сбора персональных данных, определение которых даётся в п. 1 ст. 3 закона «О персональных данных», поскольку не используется для идентификации потребителя, а является формой обратной связи.

«Совокупность данных, получаемых обществом посредством формы «Заявка на оформление полиса», как обоснованно отметили <нижестоящие> суды, не обеспечивает возможности доподлинно определить конкретное физическое лицо, которому принадлежит номер телефона и/или адрес электронной почты, поскольку форма не подразумевает предоставления полных «Фамилии имени отчества» и/или иных идентификаторов, таких как «Номер документа удостоверяющего личность», «ИНН», «СНИЛС», «Дата и место рождения», — пояснили в Верховном суде.

Там также отметили, что в форме могут быть указаны номер телефона и адрес электронной почты, принадлежащие тому, кто не является заполнителем формы. Наконец, суд указал, что в случае, например, удаления почтового ящика с сервера за новым пользователем может быть зарегистрирован точно такой же адрес электронной почты, так же, как при расторжении договора с оператором связи телефонный номер может быть передан другому абоненту.