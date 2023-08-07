Роскомнадзор продолжает бороться с серыми SIM-картами

Операторы связи по требованию Роскомнадзора (РКН) просят абонентов подтвердить свои персональные данные — или номер может быть заблокирован. Компании с помощью СМС, push-уведомлений и оповещений в личном кабинете информируют клиентов о необходимости в течение 15 дней предоставить ФИО, дату рождения и номер паспорта. Сделать это можно будет дистанционно в личном кабинете либо на портале «Госуслуг», либо очно в салонах связи. Таким образом власти борются с владельцами серых и корпоративных SIM-карт.

В 2021 году вступили в силу поправки к закону «О связи», согласно которым операторы обязаны регистрировать данные о конечных пользователях SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«На Роскомнадзор возложена обязанность осуществлять мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесённых операторами связи в свои базы данных. С этой целью ведомство разработало специальную информационную систему, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг достоверности таких данных», — рассказал «Ведомостям» представитель РКН.

Подобная проверка, направленная на актуализацию данных абонентов, уже проводилась в апреле этого года. С 2018 года в России изъято более 423 тысяч серых «симок», 152 тысячи из которых — в 2022 году.

Отмечается, что в этот раз может быть заблокировано до 7 млн SIM-карт, оформленных ненадлежащим образом.