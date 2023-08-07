НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
7 August 2023

Роскомнадзор продолжает бороться с серыми SIM-картами

Операторы уже начали отправлять абонентам требования о необходимости предоставить ФИО, дату рождения и номер паспорта. В рамкам мероприятия может быть заблокировано до 7 млн «симок».

Операторы связи по требованию Роскомнадзора (РКН) просят абонентов подтвердить свои персональные данные — или номер может быть заблокирован. Компании с помощью СМС, push-уведомлений и оповещений в личном кабинете  информируют клиентов о необходимости в течение 15 дней предоставить ФИО, дату рождения и номер паспорта. Сделать это можно будет дистанционно в личном кабинете либо на портале «Госуслуг», либо очно в салонах связи. Таким образом власти борются с владельцами серых и корпоративных SIM-карт.

В 2021 году вступили в силу поправки к закону «О связи», согласно которым операторы обязаны регистрировать данные о конечных пользователях SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«На Роскомнадзор возложена обязанность осуществлять мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесённых операторами связи в свои базы данных. С этой целью ведомство разработало специальную информационную систему, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг достоверности таких данных», — рассказал «Ведомостям» представитель РКН. 

Подобная проверка, направленная на актуализацию данных абонентов, уже проводилась в апреле этого года. С 2018 года в России изъято более 423 тысяч серых «симок», 152 тысячи из которых —  в 2022 году.

Отмечается, что в этот раз может быть заблокировано до 7 млн SIM-карт, оформленных ненадлежащим образом.

операторы связи Роскомнадзор персональные данные ЕСИА SIM-карты

Похожие статьи

В России введут особый порядок обработки персданных «отдельной категории лиц»
Минцифры направило региональным операторам запрос об их сетях и абонентских базах
Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ закупает более полусотни зарубежных гаджетов
Президент Путин подписал целый пакет ограничительных и репрессивных законов
Операторам запретят оказывать услуги связи без установки ТСПУ
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности