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22 December 2023

Итоги 2023: Нейросети, электронные повестки, очередные утечки и жестокие законы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
А также: оцифрованный рубль, скандал с Pegasus, военная цензура, штрафы IT-компаниям, блокировки VPN-сервисов и протоколов, слежка и централизация сбора биометрии — вспоминаем всё самое важное за год.
Иллюстрация: Алиса Красникова

«Роскомсвобода» запускает новогодний адвент-календарь. Он напомнит вам о событиях, которые мы посчитали наиболее важными.

Так, в январе одна из таких вещей — рост интереса к нейросетям, который недавно зафиксировали даже «Грамота.ру» и Институт Пушкина, объявив «нейросеть» словом года.

Помимо этого в январе власти объявили охоту на ЛГБТ-«пропаганду», которая завершилась тем, что в ноябре «международное движение ЛГБТ», формально не существующее вовсе, объявили в России экстремистской организацией. 

Но были и хорошие моменты — например, ежегодная конференция о приватности Privacy Day, где собираются международные эксперты для обсуждения ключевых проблем и вопросов в этой сфере.

 

Итак, первый месяц уже открыт, остальные мы будем представлять вам в ближайшие дни! Впереди — оцифрованный рубль, скандал с Pegasus, передача биометрии от банков в ЕБС, штрафы соцсетям за отсутствие самоцензуры и т.д.

 

Читайте наш календарь на русском и английском языках!

 

ЕСПЧ блокировки нейросети иноагенты Privacy day военная цензура ЛГБТ-пропаганда адвент-календарь

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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