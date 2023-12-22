Итоги 2023: Нейросети, электронные повестки, очередные утечки и жестокие законы

«Роскомсвобода» запускает новогодний адвент-календарь. Он напомнит вам о событиях, которые мы посчитали наиболее важными.

Так, в январе одна из таких вещей — рост интереса к нейросетям, который недавно зафиксировали даже «Грамота.ру» и Институт Пушкина, объявив «нейросеть» словом года.

Помимо этого в январе власти объявили охоту на ЛГБТ-«пропаганду», которая завершилась тем, что в ноябре «международное движение ЛГБТ», формально не существующее вовсе, объявили в России экстремистской организацией.

Но были и хорошие моменты — например, ежегодная конференция о приватности Privacy Day, где собираются международные эксперты для обсуждения ключевых проблем и вопросов в этой сфере.

Итак, первый месяц уже открыт, остальные мы будем представлять вам в ближайшие дни! Впереди — оцифрованный рубль, скандал с Pegasus, передача биометрии от банков в ЕБС, штрафы соцсетям за отсутствие самоцензуры и т.д.

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