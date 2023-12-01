Росфинмониторинг зафиксировал рост числа подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.



Чиновник также заявил:

«Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который дает возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой».

Он сообщил, что на данный момент к инструменту подключено около 7000 сотрудников правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств.



«И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», — добавил Чиханчин.



По данным на ноябрь, единая база данных «Прозрачного блокчейна» насчитывала около 19 000 «серых» адресов и отслеживала более 30 криптовалют.



В то же время, во втором и третьем квартале 2023 года биткоин-инвестиции российских пользователей снизились наряду с падением активности последних на криптобиржах. Об этом говорится в свежем отчете Банка России о финансовой стабильности.



По его данным, основным каналом для приобретения цифровых активов для россиян являются P2P-операции. Среднемесячный объем таких сделок вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.



В третьем квартале ЦБ зафиксировал 28,9 млн посещений россиянами крупнейших криптовалютных торговых платформ (бирж, P2P-площадок и обменников), что на 27,8% ниже показателей прошлого года.



В то же время совокупный объем притоков и оттоков биткоинов на крупнейших криптобиржах, оценочно приходящийся на россиян, во втором-третьем кварталах уменьшился на 22,4% и составил около 700 190 BTC (1,68 трлн рублей), согласно подсчетам регулятора.

С начала 2022 по третий квартал 2023 года объем торгов парой USDT/RUB превышал объем торгов в паре BTC/RUB в 2,3 раза и составил порядка $2 млрд.



По мнению регулятора, активность россиян на крипторынке может создавать риски снижения их доходов с учетом волатильности и широко распространенных случаев мошенничества.