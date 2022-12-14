RSF: «Авторитарные режимы всё чаще сажают журналистов в тюрьмы»

Международная организация «Репортёры без границ» (Reporters Sans Frontières, RSF) выпустила «Ежегодный отчёт о злоупотреблениях в отношении журналистов». В нём подсчитаны случаи убийств, задержаний, исчезновений и взятия в заложники журналистов по всему миру. Так, больше всего убийств зарегистрировано в Мексике (11), самые большие страны-«тюрьмы» — это Китай, Мьянма, Иран, Вьетнам и Беларусь. Все случаи, когда журналисты были взяты в заложники, приходятся на Ближний Восток, ответственность за это несут террористические организации (про некоторых заложников ничего неизвестно десятилетиями). Один из двух исчезнувших журналистов пропал в марте под Киевом.

Самые опасные темы — это расследование организованной преступности (мафия, наркоторговля, бандитизм), коррупция (злоупотребление властью, торговля влиянием, взятки, критика государственной политики), а также захват земель и уничтожение лесов крупными промышленными группами.

Доля арестованных и убитых журналисток растёт.

Российская военная «спецоперация» является одной из причин роста убийств за год в целом. Число журналистов, убитых во время неё, выросло и теперь составляет около 35% из общего числа (по сравнению с 32% в прошлом году). Этот конфликт также удвоил число журналистов, убитых за пределами своей страны: из 8 журналистов 5 были иностранными репортёрами.

Приговор Ивану Сафронову — самый тяжкий из зафиксированных RSF в 2022 году.

Задержания: 533

По состоянию на 1 декабря 2022 года 533 журналиста по всему миру были заключены в тюрьму за их профессиональную деятельность. Никогда ранее RSF не фиксировала такого большого числа заключённых работников медиа. Рост этого числа (+13,8% в 2022 году, после роста на 20% в 2021 году) подтверждает, по мнению организации, то, что авторитарные режимы продолжают отправлять за решётку мешающих им журналистов, часто даже не утруждая себя проведением суда. Впрочем, иногда судебные процедуры, напротив, становятся своебразной пыткой.

Так, камерунца Амаду Вамулке с момента его ареста в 2016 году доставляли из камеры в Специальный уголовный суд в Яунде 137 раз, в том числе 57 раз в 2022 году. Эти слушания до сих пор не привели к вынесению судебного решения. Власти, которые обвиняют его в растрате, так и не представили ни малейших весомых доказательств его вины. Сейчас журналисту 72 года, он страдает от многочисленных болезней, которые не лечат.

Китай, где цензура и слежка достигли запредельного уровня, остаётся самой большой в мире тюрьмой для журналистов: там в заключении находятся 110 человек. На втором месте после февральского переворота 2021 года расположилась Мьянма (62 журналиста). На третьем — Исламская Республика Иран (47), которая заняла эту строчку всего через месяц после начала масштабных протестов. На четвёртом месте — авторитарный Вьетнам (39), на пятом — авторитарная Беларусь (31). Более половины (54%) всех заключенных журналистов в мире находятся в тюрьмах этих пяти стран.

Самое большое количество заключённых журналистов, являющихся сотрудниками одной редакции, насчитывается в Китае. Джимми Лаю, основателю гонконгской газеты Apple Daily (закрытой в 2020 году по решению властей), и шести его сотрудникам были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранными силами» в соответствии «Законом о национальной безопасности». Всем им грозит пожизненное заключение.

В Алжире «доказательством» членства в террористической организации стала просьба об интервью… через SMS. Журналист Мохамед Мулудж провел 13 месяцев в предварительном заключении за то, что попросил об интервью таким образом у лидера «Движения за самоопределение Кабилии» (MAK ), организации, которую объявили «террористической».

Репрессии также резко усилились и в России — в феврале 2022 года. Далее в течение года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены «иностранными агентами». Большинство оставшихся в стране журналистов вынуждены работать полулегально. С недавних пор им грозит до 15 лет тюрьмы за распространение «ложной информации» о российской армии. В настоящее время в заключении находятся не менее 18 журналистов, 8 из них — украинцы, арестованные в Крыму.

Приговор Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы за разглашение «государственных тайн», которые до того уже стали достоянием общественности в интернете, — самый тяжкий из зафиксированных RSF в 2022 году.

Арестованных журналисток становится больше. За все время, что RSF ведет свою летопись, эта цифра никогда ещё не была столь большой: в настоящее время за решеткой находятся 78 журналисток. В 2022 году их число снова выросло на рекордные 27,9% (+20% в 2021 году). Журналистки теперь составляют 14,6% заключённых, по сравнению с менее чем 7% пять лет назад. Статистика отражает как растущую феминизацию профессии, так и подтверждает, что женщины не защищены от репрессий, ровно как и их коллеги-мужчины, сделали вывод в RSF.

Убийства: 57

После двух лет затишья и исторически низких показателей в 2022 году число убитых в ходе своей работы журналистов опять увеличилось — на 18,8%. За этот год из них лишили жизней 57. Для сравнения: в 2021 году это число составляло 48 человек, а в 2020 году — 50. Женщины, которые всё чаще выбирают эту профессию, не являются исключением из тенденции — доля журналисток, убитых при исполнении их обязанностей за два года выросла в 3 раза (12% против 4%).

«Спецоперация» является одной из причин роста смертей. Число журналистов, убитых во время неё, выросло и теперь составляет около 35% из общего числа (по сравнению с 32% в прошлом году). Этот конфликт также удвоил число журналистов, убитых за пределами своей страны: из 8 журналистов 5 были иностранными репортерами.

Помимо этого, 6 из 10 журналистов (64,9%) погибли в странах, считавшихся в 2022 мирными. Это частично объясняется окончанием ограничений на поездки, введённых из-за пандемии Covid-19, и возвращением журналистов к репортажной работе.

Больше всего убийств зарегистрировано в Мексике (11), что составляет почти 20% от общего числа работников СМИ, убитых по всему миру. В общей сложности за десять лет в Мексике погибло не менее 80 журналистов (46 из них — за последние пять лет). Согласно данным, собранным RSF, в целом в регионах Северной и Южной Америки, где в этом году погибли 27 журналистов, зарегистрировано самое большое число убийств за последние 20 лет.

Другими странами Латинской Америки, в каждой из которых в 2022 году был убит как минимум один журналист, стали Колумбия, Гватемала, Гондурас, Эквадор, Чили и Парагвай.

Большинство этих убийств происходили по схожей схеме: их совершали недалеко от места жительства или места работы работников СМИ наёмные убийцы, которые устраняли журналистов, расследовавших вопросы местной политики, организованной преступности или прав человека. К слову, а вот, например, в Иране часто используется другой приём — оставление без медицинского ухода в тюрьмах. Так умер, например, журналист и писатель Бакташ Абтин.

Порядка 80% работников СМИ, убитых в 2022 году, были осознанно выбраны в качестве мишени из-за их профессии и материалов, над которыми они работали.

Самые опасные темы:

расследование организованной преступности (мафия, наркоторговля, бандитизм):

коррупция (злоупотребление властью, торговля влиянием, взятки,

критика государственной политики и т.д.);

захват земель и уничтожение лесов крупными промышленными группами.

Заложники: 65

(RSF признает журналиста заложником, если он находится в руках негосударственного актора)

В настоящее время в заложниках по всему миру содержатся по меньшей мере 65 журналистов и работников СМИ. Общее число заложников остается на том же уровне, что и ровно год назад. Все случаи, когда журналисты были взяты в заложники приходятся на Ближний Восток. Исключением является случай Оливье Дюбуа, который был похищен в Африке.

28 людей похитила террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ), 14 — другими террористическими группировками Аль-Носра, Аль-Каида (запрещены в России), 10 — хуситами.

О многих похищенных журналистах (Остин Тайс, Джон Кантли, Мухиб Аль-Нувати) нет информации годами, если не сказать десятилетиями.

Исчезновения: 2

В течение 2022 года исчезли 2 журналиста. Один из них — репортёр Дмитрий Хилюк, в марте пропавший на севере от Киева. Другой — мексиканец Роберто Карлос Флорес Мендоза. Запрос о предоставлении информации об исчезновении Хилюка был отправлен в Следственный комитет Российской Федерации. На сегодняшний день ответа на него не получено. Исчезновение Мендозы увеличило число пропавших без вести в Мексике журналистов до 27.

Всего за 20 в мире исчезло 49 журналистов.

Методология

«Ежегодный отчёт о злоупотреблениях в отношении журналистов» составляется с 1995 года. RSF вносит в список только тех журналистов, которые подпадают под её критерии, то есть всех тех, кто регулярно или профессионально собирает, обрабатывает и распространяет информацию и идеи с помощью любых средств коммуникации, с целью служения общественным интересам и основным правами общества, в соответствии с принципами свободы слова и этическими принципами профессии.

Ознакомиться с полным отчётом самостоятельно можно здесь.