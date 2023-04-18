Утверждена методика определения количества пользователей сервисов размещения объявлений

Роскомнадзор разместил на официальном интернет-портале правовой информации приказ «Об утверждении методики определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки». Документ датирован 28.03.2023, но официально выложен он был только сейчас.

На приказ обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

Разработан приказ был в рамках исполнения требований пункта 2 части 2 статьи 10.7 федерального закона №149-ФЗ, которым определяются обязанности владельца сервиса размещения объявлений.

Согласно ему, РКН ведёт реестр сервисов размещения объявлений и, кроме прочего, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки.

В принятой согласно приказу методике, речь идёт об однократных в течение суток обращений уникальных пользователей к конкретному информационному ресурсу. Определение количества пользователей осуществляется на основании предоставленных самими сервисами сведений.



Если такие сведения не будут предоставлены по истечении десяти рабочих дней со дня получения запроса, РКН устанавливает их на основании: