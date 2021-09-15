«Секьюрно» поможет сделать вашу жизнь безопасней

Мы рады сообщить вам о запуске нового проекта в области безопасности, разработанного командой «РосКомСвободы» — «Секьюрно». Сначала немного узнайте о проекте, а чтобы понять, как устроен ресурс, можно пройти отдельное занятие.

«Секьюрно» создан для тех, чья цифровая, личная и финансовая безопасность находится под угрозой в связи с профессиональной деятельностью или особенностями поведения в жизни и цифровой среде – журналистам, правозащитникам, владельцам бизнеса. Некоторые рекомендации будут полезны людям с невысоким уровнем технических знаний, другие – продвинутой аудитории и экспертам по безопасности.

Как понять, что ссылка, которую вы открыли, чтобы прочитать этот текст, безопасна для ваших устройств?





Откуда мошенники знают информацию о вас, и что нельзя делать, если они вам позвонят?





Вы перестали понимать, за какую информацию вас могут привлечь к ответственности?

Для ответа на эти и другие вопросы по вопросам безопасности мы запустили данный проект, который поможет вам сделать жизнь безопасней в самых разных ситуациях, научит защищать свои устройства и их содержимое от несанкционированного доступа, а себя – от проблем с законом и даже стихийных бедствий.

В отличие от множества справочников с «сухими» текстами, «Секьюрно» в интерактивной форме познакомит вас с базовыми знаниями по безопасности, поможет улучшить уже имеющиеся ваши навыки.

«Секьюрно» — это ваш персональный ассистент по безопасности и менеджер задач. Теоретическая часть состоит из советов по цифровой, личной и финансовой безопасности. Практическая – задания, которые нужно выполнить на основе пройденного материала.

Перед началом использования вам нужно ответить на вопросы короткого теста, чтобы мы определили ваши потенциальные угрозы безопасности, а на основании них предложили программу тренировки, необходимую для прохождения именно вам.

Мы сами сформируем очередность полезных для вас материалов для наилучшего погружения в тему. Все, что от вас требуется – следовать нашим рекомендациям и не бросать тренироваться.

Мы также будем держать вас в курсе главных новостей в сфере безопасности и готовить отдельные материалы раздела «Ситуации», в которых подробно будем разбирать, что же делать, если угрозу не удалось избежать.

Уже более 8 лет мы регулярно собираем информацию о способах обеспечения своей безопасности и приватности в Интернете, следим за новостями в сфере IT в России и мире. Пришло время делиться своим опытом, помогая тем, для кого вопросы цифровой безопасности стали актуальными как никогда.

В скором времени мы расширим базу наших занятий защитой банковских карт и аккаунтов от мошенников и лишних трат, сориентируем вас в вопросах криптовалют и расскажем о многом другом, важном в современном мире.

Начните свою Тренировку уже сегодня. Присоединяйтесь.

Безопасно – это Секьюрно