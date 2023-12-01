В США сенаторы выступили против технологии распознавания лиц в аэропортах

Двухпартийная группа внесла закон (Traveler Privacy Protection Act), запрещающий Администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) использовать технологию распознавания лиц в аэропортах США из-за опасений по поводу сбора агентством биометрических данных пассажиров.
Один из авторов документа назвал сбор соответствующих данных агентством первым шагом к созданию государства, где слежка за гражданами организована на национальном уровне.
TSA запустила пилотный проект по применению данной технологии в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 2018 году. В планах — включить в проект 430 аэропортов США.
В документе предложено запретить TSA расширять программу использования технологии распознавания лиц и аннулировать полномочия агентства экспериментировать с технологией. Также предусматривается обязать TSA прекратить действие связанной с распознаванием лиц программы и избавиться от собранных биометрических данных в течение трёх месяцев, а любое последующее применение технологии предлагается разрешать только с согласия конгресса.
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