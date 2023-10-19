Путин поддержал идею о размещении серверов онлайн-игр в России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение обязать иностранных разработчиков онлайн-игр, в которые играют россияне, перенести свои серверы в РФ, а также создать единого регулятора отрасли. Такую идею высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. «Чтобы мы могли блокировать и те игры, которые могут зайти на территорию России, чтобы всё было в зоне .ru, всё программное обеспечение и серверы должны быть на территории Российской Федерации», — заявил он.

По словам Кремлева, сейчас на российском отечественных игр нет, а некоторые из зарубежных пропагандируют «ценности очень антигосударственные». «Всё российское там — всё плохое. Вот, например, в одной из игр там стреляешь, если ты убьёшь русского, получаешь баллы», — пояснил он, не уточнив, о какой игре идёт речь.

Тема была поднята на заседании Совета по физической культуре и спорту. «Действительно, сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас, тем более, в таком негативном ключе для нас: зачем мы это разрешаем?» — отреагировал Путин.

По состоянию на август 2023 года в соревновательные видеоигры играли 11,5 млн россиян. В среднем они тратят на это по 22,3 долл. в месяц.



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https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/10/2023/6531212f9a794737466a98ab?ysclid=lnx9tg8zt8781694575