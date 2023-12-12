Вводятся штрафы до 1,5 млн рублей за нарушение обработки биометрии

Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в КоАП, которые ужесточают ответственность за незаконный сбор и обработку персональных данных, включая биометрические.



За сбор личной информации без согласия владельца физлицо могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Должностному лицу за то же нарушение грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, компании — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. До этого штрафы для должностных лиц составляли от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.



При повторном нарушении штраф для должностного лица составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для ИП — от 500 тысяч до 1 млн рублей, для юрлица — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Раньше ИП могли оштрафовать на 100-300 тысяч рублей, а компанию — на 300-500 тысяч рублей.



Документ также устанавливает штрафы за незаконное «размещение и обновление» биометрических данных банками, МФЦ и другими организациями в единой государственной системе. Для должностных он составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.



В числе авторов проекта закона были спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также руководители четырех политических фракций. Целью инициативы была названа «защита биометрических персональных данных граждан, а также предупреждение административных правонарушений». Внесли проект в Госдуму в мае текущего года.