В Snap получили из России 33 жалобы на контент

В период с 1 января по 30 июня 2023 года компания Snap (владеет мобильным приложением обмена сообщениями Snapchat) приняла меры против 6 216 118 материалов, нарушающих её политику. Они затронули 3 687 082 аккаунта. При этом платформа получила 36 682 апелляции, после которых 3,4 % аккаунтов было восстановлено.

Источник: Snap

Статистически на каждые 10 000 просмотров Snap и Snapchat-историй приходилось 2 материала, включавших в себя контент с нарушениями, говорится в отчёте о прозрачности компании. 52,6% удалённого контента было сексуального характера, 22,2% относилось к спаму, 14,8% содержало буллинг и оскорбления. К слову, количество жалоб на оскорбления и буллинг увеличилось на 56%.

Источник: Snap

Всего жалоб поступило 17 267 985. Из них 6 062 193 пришлось на США, 4 265 947 — на Европу, 6 939 845 — на остальные страны мира.

Из России поступило 33 жалобы. Они касались наркотиков (3), дезинформации (3), буллинга (3), языка ненависти и вражды (3), фейковых страниц (3), самоповреждений (3), секса (3), спама (3), угроз и насилия (3), оружия (3) и иных тем (3). В отчёте за предыдущий отчётный период (1 января — 30 июня 2022 г.) на Россию также пришлось 33 жалобы.

Помимо этого в первой половине 2023 года платформа обнаружила и приняла меры в отношении 98% нарушений, связанных с материалами о секс-эксплуатации и жестоком обращении с детьми. Для этого компания использовала технологические средства обнаружения PhotoDNA и Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match компании Google. Инструменты позволяют выявлять незаконные изображения и видео и сообщать о них Национальному центру поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Далее этот центр обращается в национальные или международные правоохранительные органы.

Число аккаунтов и материалов, в отношении которых были приняты в контексте защиты детей

Источник: Snap

Кроме того, за отчётный период в Snap удалили 18 аккаунтов за распространение контента, связанного с терроризмом и насилием.

Количество жалоб на рекламу составило 186 344. По 5 145 из них материалы были удалены.

Наконец, в компании подсчитали, что пользователи поделились поддерживающими материалами, направленными на предотвращение членовредительства и самоубийств, 24 278 раз.