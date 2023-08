Британский регулятор проверяет Snapchat из-за несовершеннолетних пользователей

Британский регулятор данных собирает информацию о том, достаточно ли приложение Snapchat делает для удаления несовершеннолетних пользователей со своей платформы.

По законам Великобритании, компаниям, работающим в социальных сетях, необходимо согласие родителей на обработку данных детей младше 13 лет. Как правило, требуется, чтобы пользователи просто были старше этого возраста. ICO (Information Commissioner’s Office) —регулятор, обративший внимание на проблему — начал получать данные, говорящие о том, что соцсеть не всегда соблюдает это требование. Ведомство уже ознакомилось с рядом жалоб от общественности, часть из которых связаны с тем, что платформа Snapchat недостаточно делает для того, чтобы дети её не посещали.

В прошлом году OFCOM (Office of Communications), британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний, обнаружило, что 60% детей в возрасте от 8 до 11 лет имели как минимум один аккаунт в социальных сетях, зачастую созданный после предоставления ложной даты рождения. Выяснилось также, что Snapchat является самым популярным приложением для несовершеннолетних пользователей соцсетей.

NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Young Children), Общество по предотвращению жестокого обращения с детьми младшего возраста, заявило, что, по их данным, на Snapchat приходится 43% случаев, когда соцсети использовались для распространения непристойных изображений детей.

Решение об официальном расследовании будет принято в ближайшие месяцы. Если вина Snapchat будет доказана, компании придётся выплатить штраф в размере до 4% от её годового оборота в мире.