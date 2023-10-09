Amazon запустил первые прототипы интернет-спутников

Компания Amazon запустила в космос первые два прототипа космических спутников, которые должны будут стать частью проекта компании по развертыванию услуг спутникового интернета Project Kuiper. Запуск был совершён с площадки станции космических сил США на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V.



Спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 были выведены на околоземную орбиту высотой 500 километров. Amazon объявила о разработке Project Kuiper в 2019 году. Ожидается, что компания выведет на низкие околоземные орбиты как минимум половину из запланированных 3236 спутников связи к июлю 2026 года, а остальные спутники — за три последующих года. Для этой цели компания уже договорилась о 83 пусках ракет с компаниями Arianespace, Blue Origin и United Launch Alliance. Начало работы с клиентами сети запланировано на конец 2024 года.



А пока компания проведёт с прототипами спутников ряд тестов, включая испытания систем спутника, подключение солнечных батарей для выработки электроэнергии, а также пробные попытки установить интернет-соединение спутников с клиентским терминалом на Земле. После того как будут проведены все запланированные испытания работы спутников, они будут активно сведены с орбиты.