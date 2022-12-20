За осквернение георгиевской ленточки в интернете можно будет получить реальный срок

Госдума приняла закон, устанавливающий административную либо уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленточки.

Законопроект №109180-8 был внесён в парламент сенатором Андреем Турчаком и депутатом ГД Ольгой Занко в апреле текущего года.

Документом регламентируется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.

«В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты», — сказано в документе.



Допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России.



Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации — уголовную либо административную.



По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Поправки, запрещающие любые дискуссии относительно существующей символики, связанной с Великой Отечественной войной, а также о действиях руководства СССР, были приняты весной прошлого года. По сути новый закон ложится в принятый не так давно тренд на сакрализацию героического прошлого СССР, просто сужая поле для обсуждений не только событий тех лет, но и родившихся совсем недавно символов и нарративов, продвигаемых в российском обществе административными методами.