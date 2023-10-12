Не знаешь гриб — не бери! В интернете — тоже

12 октября вступили в силу поправки, которыми вводится ответственность за причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России или охраняемым международными договорами.



До сих пор в статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и «другим организмам» — в первую очередь речь идёт о грибах. Добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка тоже будут наказываться по 8.35 КоАП РФ.



В новой административной статье нет упоминания интернета, а вот в уголовной — есть.



Речь идёт о ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы.



В случае приобретения или продажи грибов и растений с использованием СМИ и интернета предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. При этом срок может быть увеличен при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.