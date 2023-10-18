За «незаконные следственные действия, инспирируемые из-за рубежа» хотят сажать на 5 лет

В Госдуму внесён законопроект №462337-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» о наказании за «незаконное проведение на территории России следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам».



Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. К тому же сам документ уже появился в базе Госдумы.



Авторами инициативы, помимо Пискарева, являются депутаты Андрей Картаполов, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и др. Данные о внесении законопроекта также появились в думской электронной базе. В пояснительной записке говорится, что предложенные поправки «сходны с нормами так называемого "блокирующего" законодательства» ряда зарубежных стран, в том числе Швейцарии и США.



По словам Пискарёва незаконными действиями будут считаться:

«Сбор доказательств, проведение в обход существующего порядка оперативно-разыскных мероприятий, допросы наших граждан (проводимые очно или дистанционно), получение от них образцов для экспертных исследований, к примеру, отпечатков пальцев, генетического материала и т.д., попытки выманить россиян для последующего ареста за рубеж – всё это представляет угрозу для безопасности наших граждан и государства, поэтому должно стать уголовно наказуемым. Ответственность предлагаем установить до 5 лет лишения свободы».

Законопроект дополняет УК РФ новой статьей 294, которая предусматривает штраф от 500 000 до 2 млн руб. либо до пяти лет лишения свободы за незаконные следственные действия. В случае признаков шпионажа «приговор будет более суровым», подчеркнул Пискарев.



В законопроекте говорится, что незаконными будут считаться действия в том числе с использованием систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории Российской Федерации.