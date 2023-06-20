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20 June 2023

Принят закон о штрафах за «незаконное использование иностранных мессенджеров»

Также Госдума проголосовала в третьем чтении за введение административной ответственности за интернет-рекламу без маркировки.

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административной ответственности за «незаконное использование зарубежных мессенджеров».

Против проголосовало 14 депутатов, 390 парламетариев закон поддержало.

Как пояснялось ранее, обычных пользователей это не коснётся, закон адресован российским ведомствам и чиновникам за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, которые есть в соответствующем списке Роскомнадзора:

1. Discord;
2. Microsoft Teams;
3. Skype for Business;
4. Snapchat;
5. Telegram;
6. Threema;
7. Viber;
8. WhatsApp;
9. WeChat.

Должностным лицам будет грозить штраф от от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 700 тысяч.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.

 

Также принят закон о штрафах за интернет-рекламу без маркировки.

Согласно текущему законодательству, любой интернет-рекламе надо присвоить идентификатор, а затем её следует передать в Роскомнадзор. Максимальный штраф для нарушивших это правило граждан составит 100 000 руб., а для юрлиц — 500 000 руб., для операторов рекламных данных — до 700 000 руб.

Подать сведения в Роскомнадзор можно самостоятельно или через специальные организации — операторы рекламных данных. Они присваивают сообщениям идентификаторы — уникальные цифровые обозначения, с помощью которых можно следить за распространением рекламы.

Представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» перед голосованием заявили, что не поддерживают законопроект, поскольку не были приняты предложенные ими «внятные поправки», которые бы обосновывали штрафы. Но инициаторы законопроекта назвали предложения коммунистов и справедливороссов «коррупционоёмкими».

В итоге воздержалось 22 депутата, проголосовало против 14, за — 312.

Дата вступления закона в силу в тексте документа не указана. Как правило, это означает, что это случится в момент его официального опубликования.

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