Принят закон о штрафах за «незаконное использование иностранных мессенджеров»

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административной ответственности за «незаконное использование зарубежных мессенджеров».

Против проголосовало 14 депутатов, 390 парламетариев закон поддержало.

Как пояснялось ранее, обычных пользователей это не коснётся, закон адресован российским ведомствам и чиновникам за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, которые есть в соответствующем списке Роскомнадзора:



1. Discord;

2. Microsoft Teams;

3. Skype for Business;

4. Snapchat;

5. Telegram;

6. Threema;

7. Viber;

8. WhatsApp;

9. WeChat.



Должностным лицам будет грозить штраф от от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 700 тысяч.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.

Также принят закон о штрафах за интернет-рекламу без маркировки.

Согласно текущему законодательству, любой интернет-рекламе надо присвоить идентификатор, а затем её следует передать в Роскомнадзор. Максимальный штраф для нарушивших это правило граждан составит 100 000 руб., а для юрлиц — 500 000 руб., для операторов рекламных данных — до 700 000 руб.



Подать сведения в Роскомнадзор можно самостоятельно или через специальные организации — операторы рекламных данных. Они присваивают сообщениям идентификаторы — уникальные цифровые обозначения, с помощью которых можно следить за распространением рекламы.

Представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» перед голосованием заявили, что не поддерживают законопроект, поскольку не были приняты предложенные ими «внятные поправки», которые бы обосновывали штрафы. Но инициаторы законопроекта назвали предложения коммунистов и справедливороссов «коррупционоёмкими».

В итоге воздержалось 22 депутата, проголосовало против 14, за — 312.

Дата вступления закона в силу в тексте документа не указана. Как правило, это означает, что это случится в момент его официального опубликования.