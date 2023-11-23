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23 November 2023

Обязательным условием получения госсубсидий станет использование ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Делается это по поручению Президента РФ Владимира Путина и коснётся предприятий, годовая выручка которых превышает 800 миллионов рублей.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Kartinkin / Pavel Danilyuk – Pexels

На организованной Сбербанком конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил:

«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб.»

В первую очередь эти меры будут распространяться на компании, которые работают в приоритетных для страны отраслях. Согласно прогнозу, который представил вице-премьер, внедрение технологий ИИ принесет ВВП к 2030 году дополнительно на 11,3 трлн руб.

Год назад президент России Владимир Путин на конференции AI Journey представил предложения для развития информационных технологий. Путин заявил, что нужно использовать технологии ИИ для различных отраслей промышленности, поскольку они повышают производительность, некоторые отрасли благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие. Поэтому, по его словам, в ближайшее десятилетие нужно обеспечить массовое внедрение ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления.

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