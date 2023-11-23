Обязательным условием получения госсубсидий станет использование ИИ

На организованной Сбербанком конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил:

«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб.»

В первую очередь эти меры будут распространяться на компании, которые работают в приоритетных для страны отраслях. Согласно прогнозу, который представил вице-премьер, внедрение технологий ИИ принесет ВВП к 2030 году дополнительно на 11,3 трлн руб.

Год назад президент России Владимир Путин на конференции AI Journey представил предложения для развития информационных технологий. Путин заявил, что нужно использовать технологии ИИ для различных отраслей промышленности, поскольку они повышают производительность, некоторые отрасли благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие. Поэтому, по его словам, в ближайшее десятилетие нужно обеспечить массовое внедрение ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления.