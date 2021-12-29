Cуд постановил ликвидировать ПЦ «Мемориал»

Московский городской суд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» по иску прокуратуры, сообщает «Медиазона». По мнению Минюста и московской прокуратуры, ПЦ не маркировал свои публикации на сайте и в соцсетях как созданные «иноагентом». Кроме того, из иска ведомства следует, что прокуратура, как и в случае с «Международным Мемориалом», якобы нашла в публикациях правозащитного центра «признаки оправдания терроризма».

«Сегодня, говоря о якобы оправдании терроризма и экстремизма, Прокуратура сослалась на дела Касымахунова, а на самом деле это было дело в отношении двух человек. <> Именно ПЦ позволил себе задать вопросы (не оправдывая терроризм), а действительно ли убитые пастухи — террористы? И российское государство в итоге согласилось, что террористами они не были! <> Каждый имеет право усомниться в том, что несмотря на предъявление обвинений, они могут быть несправедливыми! Мы просто просим для Хизб ут-Тахрир (признана террористической и запрещена в РФ) справедливого суда, а не называем их красавчиками, как недавно назвало Талибан (признаны террористической организацией) одно из государственных СМИ», — поясняла в своей речи адвокат Наталья Эйсмонт.

Накануне Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала». Ведомство также обвинило правозащитников в «систематическом» нарушении требований о маркировке «иностранным агентом» и реабилитации нацистских преступников.

18 ноября сотрудники Международного Мемориала и ПЦ «Мемориал», организаций, занимающихся исследованием политических репрессий в СССР и современной России, рассказали, почему иски к организациям абсурдны и чем ликвидация этих важных НКО обернётся для общества. Главные аргументы:

1) закон об «иноагентах» составлен так, что непонятно, что конкретно можно маркировать, — вероятность подпасть по какой-нибудь причине под статью остаётся всегда;

2) признание человека политзаключенным не означает, что организация разделяет его взгляды, не говоря уже о том, что «Мемориал» имеет определённые критерии для признания людей политзаключёнными: несправедливое преследование (преследование, имеющий политический характер, или за деяния, которое лицо не совершало) и нарушение на справедливое судебное разбирательство.

«Это не злостные заведомые нарушения, за которые организации ликвидируются. Если они устранимы, то за это не закрывают. Это всё равно что расстреливать за переход улицы в неположенном месте. Да, не стоит переходить улицу в неположенном месте, но мера явно неадекватная», — пояснял председатель Совета ПЦ «Мемориал» Александр Черкасов.

Правозащитный центр «Мемориал» продолжит функционировать до вступления в силу решения Мосгорсуда о его ликвидации, сообщил адвокат Илья Новиков, который представляет интересы организации.

«Чем слабее аргументация прокуратуры, тем большего мужества требуется суду, чтобы отказать ей. <…> Мне сложно поверить, что вы сможете быть тем героем, который вынесет решение против требований Прокуратуры. Но мало что доставит мне большее удовольствие, чем извиниться перед вами, если я ошибаюсь. Я не верю в успех этого процесса, но тем не менее стал участвовать в нем. Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом или добровольно его спускает. "Мемориал" идет ко дну с поднятым флагом — он не будет спущен!», — заявил на суде Новиков.

За годы работы «Международный мемориал» запустил разные онлайн-проекты (просветительские сайты, подкасты, онлайн-архивы) и провёл множество мероприятий, включая акции и даже хакатоны. Наши коллеги из «Теплицы социальных технологий» собрали их в одном материале.



Подписать петицию в поддержку одной из старейших российских правозащитных организаций можно по ссылке.

«В знак солидарности с Мемориалом и для сохранение его наследия можно зайти в из мемориальную базу и скопировать (скачать и сохранить) как минимум своих однофамильцев, репрессированных в прежние годы: https://base.memo.ru/», — пишет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Роскомсвобода» считает дело против «Мемориала» абсурдным и политически ангажированным, как и сам по себе закон об «иноагентах»! Ликвидировать «Мемориал» означает уничтожить память об определённом отрезке истории страны, а также лишить поддержки политзаключённых современной России.