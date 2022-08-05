Сотрудника Минюста уволили, вменив ему критику властей в интернете

11 апреля Николаю Колпакову, работавшему юристом в Минюсте России, предложили уволиться по собственному желанию, но через четыре дня его уволили с формулировкой «за несоблюдение ограничений, установленных законодательством о государственной службе». Мужчине вменили в вину критические высказывания в интернете в адрес действующей власти с различных сетевых аккаунтов, а также резко негативный комментарий относительно «спецоперации» в украинской «Википедии».

Николай с формулировкой не согласился и подал в суд.

«Я являюсь активным пользователем интернета и интересуюсь общественно-политической проблематикой, но при этом не раскрываю своего реального имени, и тем более я никогда не позиционировал себя как госслужащего», — прокомментировал он «Роскомсвободе».

По его словам, за время его службы в госорганах анонимные жалобы приходили работодателю много раз, но они ничем не заканчивались. Однако всё изменилось после 24 февраля.

Юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко находит формулировку абстрактной и считает, что, скорее всего, причин для увольнения попросту не было. По его словам, такие «порочные и бессмысленные практики, как увольнения за мнение», случались и раньше:

«Самый известный казус — это увольнение работников Московского метрополитена. Напомню, что работники метрополитена были уволены за то, что их данные обнаружиле в базе утечки сайта «Свободу Навальному». Потом суд восстановил людей на работе и обязал выплатить компенсацию за простой».

3 августа состоялось очередное заседание по иску Николая, на котором рассмотрение дела отложили на месяц.

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