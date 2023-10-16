Телеканалы и ряд государственных СМИ приравняют к критической информационной инфраструктуре

Владельцев средств массовой информации обяжут до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за информационную безопасность (ИБ). Такие требования разработали в Минцифры, сообщают «Ведомости».

Требование будет касаться всех каналов первого и второго мультиплексов, а также «Российской газеты», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Они также должны будут перейти на российские средства защиты информации (СЗИ), а использование СЗИ из недружественных стран запретят. Это же требование с января 2025 года распространят на операторов сотовой связи и спутникового ТВ.

Как уточняет издание, новые требования частично дублируют положения принятого в мае 2022 года указа №250, который распространяется на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно документу, создание ИБ-подразделений и переход на отечественные СЗИ касались только субъектов КИИ. Новый указ распространит требования на ряд СМИ и всех операторов, в том числе в присоединенных к РФ регионах.

«Всё это укладывается в стратегию усиления информационной безопасности, к системной реализации которой мы приступили в мае прошлого года, – пишет в своём Telegram депутат Госдумы Антон Горелкин. – В условиях информационной войны СМИ становятся точно такой же целью для кибератак, как госорганы, энергетические объекты, финансовая инфраструктура и т.д.»

«Не думаю, что повышенные требования к информационной безопасности окажутся для наших СМИ непосильными. ИБ-подразделения у них уже есть, осталось привести их деятельность к общему государственному стандарту и повысить уровень ответственности. Напомню, что на госпредприятиях и субъектах КИИ за информационную безопасность персонально отвечают их главные руководители. Возможно, такое требование к медийщикам тоже не будет лишним», – считает парламентарий.