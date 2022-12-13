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13 December 2022

Twitter упразднил Совет доверия и безопасности

В его задачи входило пресечение распространения ненавистнических и наносящих вред оскорблений.
Фото: Searching Engine Journal

Приобретённый этой осенью бизнесменом Илоном Маском Twitter решил отказаться от своего Совета по доверию и безопасности. Это была консультативная группа из примерно 100 независимых гражданских, правозащитных и других организаций, которую компания создала в 2016 году для борьбы с ненавистническими высказываниями, эксплуатацией детей, самоубийствами, членовредительством и другим проблемным контентом на платформе.

По сообщению Аssotiated Рress, «компания занимается переоценкой того, как лучше доносить специализированную оценку извне». После приобретения компании Twitter предприниматель Илон Маск сообщил о том, что он сформирует новый Совет модераторов контента, однако затем изменил мнение.

Cовет должен был встретиться с представителями Twitter, но накануне встречи компания сообщила группе по электронной почте, что распускает её. Об этом журналистам рассказали несколько участников  Совета.

В электронном письме говорилось, что Twitter «пересматривает, как лучше всего доносить информацию», и совет — «не лучшая структура для этого».

«Наша работа по превращению Twitter в безопасное и информативное место будет продвигаться быстрее и настойчивее, чем когда-либо прежде, и мы будем и впредь приветствовать ваши идеи о том, как достичь этой цели», — говорится в электронном письме, подписанном «Twitter».

Группа добровольцев предоставляла экспертные знания и давала рекомендации о том, как Twitter может лучше бороться с ненавистью, домогательствами и другим вредным контентом, но не имела никаких полномочий для принятия решений и не рассматривала конкретные споры о содержании твитов.

После приобретения соцсети Илон Маск разразился критикой в адрес Совета, поскольку, по его словам, он делал недостаточно усилий, что остановить на платформе сексуальную эксплуатацию детей. Это заставило некоторых членов группы уйти в отставку, а оставшиеся её участники отправили в Twitter электронное письмо с требованием, чтоб компания прекратила искажать роль Совета, напомнив об экспертной и консультативной его роли.

Пресса считает этот конфликт ещё одним витком противостояния «старой» команды Twitter с новым главой компании, и как в связи с этим дальше будет развиваться соцсеть, до сих пор для многих не ясно.

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