В Великобритании принят законопроект об изъятии добытой преступным путём криптовалюты

Британские законодатели приняли законопроект, который поможет правоохранительным органам конфисковывать и замораживать криптовалюты, используемые для совершения преступлений.

Законопроект «Об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности» охватывает целый ряд преступных действий от незаконного оборота наркотиков до киберпреступности и, как ожидается, получит одобрение короля в четверг, после которого закон вступит в силу.

Правоохранители получат более расширенные полномочия, нежели они имеют сейчас. Среди них можно назвать конфискацию либо заморозку криптовалют без судебного приговора, если будут основания считать, что они были получены незаконным путём. По мнению экспертов, это поможет в делах особой срочности.

Хотя Великобритания выразила желание стать глобальным центром криптовалют и приняла некоторые законы, узаконивающие их в стране, она также борется с криптопреступностью и мошенничеством. Правоохранительные органы уже конфисковали связанную с криминалом криптовалюту на сотни миллионов фунтов, и наняли советников по криптовалютам в полицейских управлениях по всей стране для оказания помощи в расследованиях.