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27 November 2023

Новое видео Роскомсвободы: рекорд военной цензуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Рассказываем, какие сервисы попадают в реестр запрещённой информации и кто принимает цензурные решения

Смотрите новый ролик на нашем YouTube-канале — о новом рекорде военной цензуры в России.

  • 15 000 или 172 000 — сколько сайтов на самом деле было заблокировано?
  • Что за ведомство скрывается под маской «неуказанного госоргана»?
  • Какие интернет-ресурсы запрещают чаще всего?

Ответы — внутри видео!

Ролик был подготовлен на основе материала, который теперь также представлен на английском языке.

Роскомнадзор Генпрокуратура военная цензура специальная военная операция

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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