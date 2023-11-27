Новое видео Роскомсвободы: рекорд военной цензуры

Смотрите новый ролик на нашем YouTube-канале — о новом рекорде военной цензуры в России.
Ответы — внутри видео!
Ролик был подготовлен на основе материала, который теперь также представлен на английском языке.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.