Новое видео Роскомсвободы: рекорд военной цензуры

Смотрите новый ролик на нашем YouTube-канале — о новом рекорде военной цензуры в России.

15 000 или 172 000 — сколько сайтов на самом деле было заблокировано?

Что за ведомство скрывается под маской «неуказанного госоргана»?

Какие интернет-ресурсы запрещают чаще всего?

Ответы — внутри видео!

Ролик был подготовлен на основе материала, который теперь также представлен на английском языке.