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Новости
4 October 2023

Полицейских могут обязать подтверждать видеофакты неповиновения

Сейчас ответственность за утерю записей не предусмотрена

Политическая партия «Новые люди» предложила обязать силовиков предоставлять записи с видеорегистраторов, подтверждающие факты неповиновения представителям власти. Требование будет действовать при наличии устройства у полицейского в момент правонарушения.

Инициатива призвана пресекать случаи удаления или искажения видеозаписей. Члены фракции считают, что это повысит доверие россиян к полицейским и судам, а также мотивирует МВД закупать больше регистраторов. 

«Отдельные недобросовестные сотрудники правоохранительных органов могут уничтожить записи с видеорегистраторов, доказывающие отсутствие применения насилия со стороны гражданина к должностному лицу. На практике часто случаются ситуации, когда запись с видеорегистратора сотрудника правоохранительных органов «пропадает», если запись будет доказывать вину должностного лица перед гражданским лицом», — утверждают депутаты в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, в случае утери видеоматериалов суды выносят решения на основании имеющихся улик. Предумышленная подделка или уничтожение записей не влекут за собой административной либо уголовной ответственности. 

Документ внесён в правительство и ожидает отзыв.

 

полиция МВД правительство видеорегистраторы

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