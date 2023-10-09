Новое видео Роскомсвободы: критерии блокировок информации про обход цензуры

Закончилось общественное обсуждение проекта Минцифры, наделяющего Роскомнадзор полномочиями блокировать информацию про обход цензуры.
Заходите на наш YouTube канал, чтобы узнать:
Обо всём — в новом видео!
Следите за нашими карточками — в них мы рассказываем о том, с каким инициативами выступает правительство и как они влияют на приватность ваших данных.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.