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9 October 2023

Новое видео Роскомсвободы: критерии блокировок информации про обход цензуры

Разбираемся, про что именно запретят рассказывать

Закончилось общественное обсуждение проекта Минцифры, наделяющего Роскомнадзор полномочиями блокировать информацию про обход цензуры.

Заходите на наш YouTube канал, чтобы узнать:

  • по каким критериям будут происходить блокировки;
  • когда они начнут действовать;
  • зачем ввели критерии и на чью работу это повлияет в первую очередь.

Обо всём — в новом видео!

Следите за нашими карточками — в них мы рассказываем о том, с каким инициативами выступает правительство и как они влияют на приватность ваших данных.

Минцифры Роскомнадзор видео

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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