Новое видео Роскомсвободы: критерии блокировок информации про обход цензуры

Закончилось общественное обсуждение проекта Минцифры, наделяющего Роскомнадзор полномочиями блокировать информацию про обход цензуры.

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по каким критериям будут происходить блокировки;

когда они начнут действовать;

зачем ввели критерии и на чью работу это повлияет в первую очередь.

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