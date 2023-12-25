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25 December 2023

Авторы во ВКонтакте заработали в 2023 году 5,5 млрд рублей

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Их совокупный доход увеличился на 37%.

В 2023 году совокупный доход авторов во ВКонтакте, по данным самой соцсети, вырос на 37% и составил 5,5 млрд рублей. Как рассказали в компании, этому способствовали следующие официальные инструменты монетизации:

- получение вознаграждения напрямую (с начала года);

- повышенное вознаграждение самозанятым, эквивалентное налогу на профессиональный доход, в качестве поддержки в течение полугода;

- весеннее обновление партнёрской программы, в рамках которой стали больше поддерживаться вовлекающие и развивающиеся сообщества.

 

Источник: «ВКонтакте»

 

Из других количественных итогов соцсети: за год с помощью VK Donut авторы заработали 780 млн руб. Число пользователей, которые делали пожертвования, увеличилось на 56%, а число подключённых к VK Donut сообществ выросло в 2 раза. Самыми привлекательными тематиками для «покупателей» оказались манга, аниме, k-pop; дети и родители; творчество; приложения и игры. 

 

Источник: «ВКонтакте»

 

Просмотры видеоконтента в ленте также выросли — на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи публиковали истории на 27% чаще, а друзей у них среднем стало на 11 человек больше.

 

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