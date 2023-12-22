Роскомнадзору расширяют полномочия по внеплановым проверкам операторов связи

Группа депутатов, куда входят Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин и другие, внесла в Госдуму законопроект №518022-8 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона „О связи“ и Федеральный закон „О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации“».

Хинштейн в своём Telegram позиционирует его как законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, и перечень проверок там запланирован очень широкий, о чём глава ИТ-комитета Госдумы упоминает только вскользь — «мы предлагаем вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи». Утверждается, что утечки как раз могут стать поводом для таких проверок.

Депутат сообщил, что количество таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть утекли 177 млн записей с персональными данными россиян.



По словам Хинштейна, рост таких инцидентов «происходит на фоне „информационной войны“, развязанной против России». Также, по его словам:

«...действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз. В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке и т.п. Что особенно тревожно: регулятор не вправе проводить проверки даже по выявленным фактам утечек персданных».

Коллега Хинштейна по фракции и комитету Антон Горелкин также утверждает, что «мораторий, введенный для защиты малого и среднего бизнеса в условиях санкций, нередко используется недобропорядочными компаниями для того, чтобы уйти от ответственности за киберинциденты».

Согласно законопроекту, из-под моратория на внеплановые проверки выведут следующие требования, которые обязаны исполнять операторы связи:

обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования инетнета и сети связи общего пользования;

проверка достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юрлица либо ИП и связанных с этим мероприятиях;

по соблюдентию требований к линиям связи, пересекающим госграницу РФ, и к средствам связи, к которым они подключаются, и т.п.;

по обеспечению требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий;

по исполнению обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика и подключения к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования;

по соблюдению требований к порядку пропуска трафика в сетях передачи данных.

Порядок осуществления госконтроля будет определяться кабмином.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Telegram-канал «ОрдерКом» напомнил, что власти обещали не нервировать сферу связи внеплановыми проверками, но всякий раз забывали о своём обещании, и в итоге это ударит по операторам большими штрафами, а также будут высоки риски о приостановке лицензий. «Забавно получается. Операторы связи будут всем всё Должны... и по многомного раз...», – подытоживают отраслевые эксперты.