Верховным судом разрешено наказывать за отсутствие маски на основании фотоматериалов

По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла в него с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).



Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.



Но ВС РФ согласился с выводами Люблинского районного суда об отсутствии необходимости специальных технических познаний для установления виновности:

«Выводы судьи районного суда и согласившихся с ним вышестоящих судебных инстанций о том, что для установления виновности общества в нарушении приведенных выше норм и совершении вмененного административного правонарушения не имеется необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике, а также допросе понятых, сомнений не вызывают».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — сказано в постановлении.



Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

UPD. «Очень важное прецедентное решение принял Верховный Суд РФ о возможности штрафовать за отсутствие маски по фиксациям видеокамер», — считает известный адвокат Калой Ахильгов.



По его мнению, подтверждена норма, что доказательства в административных делах имеют особую силу:

«Напомню, что продавец в магазине был оштрафован на 100 тыс.рублей за отсутствие у него маски на рабочем месте. Продавец оспаривал решение о штрафе на основании необходимости проведения экспертизы для точного установления его личности. Но ВС РФ указал, что для наложения штрафа на нарушителей не требуется экспертиз и специального расследования. Фотоматериалы с камер видеонаблюдения или иных средств достаточно для объективного рассмотрения дела. Таким образом, ВС РФ еще раз подтвердил доктрину о том, что сила доказательства по административным делам может быть слабее, чем, к примеру, в уголовных: в аналогичной ситуации в уголовном деле без проведения соответствующей портретной экспертизы доказательство будет недопустимым».

«Что это значит на практике? Это значит, что административное нарушение можно зафиксировать любым устройством и этого будет достаточно. Дальше – вопрос воображения и фантазий», — подытоживает Калой Ахильгов.