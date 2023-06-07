Microsoft оштрафовали из-за сбора личных данных детей через Xbox

Корпорация Microsoft оштрафована на $20 млн за неподабающее хранение данных детских учётных записей внутри сервисов игровой приставки Xbox. Об этом сообщает Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Согласно пресс-релизу ведомства, компания хранила персональные данные детей, в том числе аватары и биометрию, «гораздо дольше, чем следовало бы». В комиссии также указали на нарушения Microsoft процедуры регистрации пользователей, которым нет 13 лет. Корпорация должна была уведомлять родителей о личной информации, которую она собирает, и требовать от них поддающееся проверке согласие на регистрацию ребёнка, но не делала этого.

Игровые продукты Xbox позволяют пользователям взаимодействовать и общаться с другими игроками через Xbox Live. Чтобы присоединиться к коммьюнити, необходимо зарегистрироваться, указав фамилию, имя, адрес электронной почты и дату рождения. В Microsoft объединяли эту информацию с уникальным идентификатором, доступ к которому получали сторонние разработчики игр и приложений. Эта проблема была устранена в 2021 году, но выяснилось, что некоторые данные хранились годами.

Дэйв Маккарти, вице-президент Xbox Player Services, объяснил проблему техническим сбоем и заявил, что «эти данные никогда не использовались, не передавались и не монетизировались»: