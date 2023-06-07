Microsoft оштрафовали из-за сбора личных данных детей через Xbox

Корпорация Microsoft оштрафована на $20 млн за неподабающее хранение данных детских учётных записей внутри сервисов игровой приставки Xbox. Об этом сообщает Федеральная торговая комиссия США (FTC).
Согласно пресс-релизу ведомства, компания хранила персональные данные детей, в том числе аватары и биометрию, «гораздо дольше, чем следовало бы». В комиссии также указали на нарушения Microsoft процедуры регистрации пользователей, которым нет 13 лет. Корпорация должна была уведомлять родителей о личной информации, которую она собирает, и требовать от них поддающееся проверке согласие на регистрацию ребёнка, но не делала этого.
Игровые продукты Xbox позволяют пользователям взаимодействовать и общаться с другими игроками через Xbox Live. Чтобы присоединиться к коммьюнити, необходимо зарегистрироваться, указав фамилию, имя, адрес электронной почты и дату рождения. В Microsoft объединяли эту информацию с уникальным идентификатором, доступ к которому получали сторонние разработчики игр и приложений. Эта проблема была устранена в 2021 году, но выяснилось, что некоторые данные хранились годами.
Дэйв Маккарти, вице-президент Xbox Player Services, объяснил проблему техническим сбоем и заявил, что «эти данные никогда не использовались, не передавались и не монетизировались»:
«Наша команда инженеров приняла незамедлительные меры: мы исправили сбой, удалили данные и внедрили методы, чтобы предотвратить повторение ошибки [...] Мы по-прежнему будем ставить игроков в центр внимания, предоставляя им полный контроль над своим онлайн-опытом и цифровой личностью. Мы продолжим предоставлять родителям и опекунам возможность осуществлять надлежащий контроль за игровым процессом для своих детей и семей, в дополнение к таким инструментам, как приложение Xbox Family Settings и детские учетные записи. Мы по-прежнему будем прозрачными и ясными в отношении действий, которые предпринимаем в отношении нашего сервиса», — отметил Маккарти.
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