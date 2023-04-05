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5 April 2023

Минцифры оценит законопроект о «приручении блогеров»

Новым документом предлагается ввести добровольную регистрацию блогеров с аудиторией не менее 5000 уникальных пользователей в качестве СМИ, после чего любое сообщение в блоге перестанет считаться мнением, а на его владельца ляжет обязанность противодействовать распространению противоправной информации.

Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» и сенаторы предложили легализовать работу блогеров, сообщают «Ведомости». Согласно разработанному ими законопроекту, если страницу блогера посещает 5 000 уникальных пользователей в день, он добровольно сможет зарегистрироваться в качестве СМИ.

После регистрации для блогеров будут действовать правила противодействия распространению «противоправной информации». Сообщения в блоге перестанут считать мнением.

Чтобы реализовать эту идею, планируют изменить ст. 8 закона «О СМИ» («Регистрация средства массовой информации»). Сейчас по этой норме как сетевое издание могут зарегистрировать только сайт. В новой версии правило хотят дополнить и разрешить странице сайта получать статус сетевого издания.

«В настоящее время блогеры, в особенности лидеры общественного мнения, оказывают значительное влияние на аудиторию путем распространения информации в сети интернет среди широкого круга лиц», – говорится в письме, которое направили авторы в Минцифры.

Также авторы законопроекта заявили, что блогеры размещают рекламу, но не платят с нее налогов, так как таких услуг не предусмотрено в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Издание отмечает, что о таком законе в декабре прошлого года просила общественная организация «Совет блогеров».

Эксперты издания неоднозначно оценивают инициативу. Они пояснили, что блогер и сейчас может зарегистрироваться как СМИ в форме информагентства.

цензура Минцифры Госдума 97-ФЗ блогеры закон о блогерах

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