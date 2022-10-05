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5 октября 2022

В Госдуме снова предложили запретить россиянам биткоин-платежи

Но трансграничные сделки в криптовалютах для оплаты поставок товаров в Россию могут разрешить — в условиях санкций для отечественных компаний это стало одним из способов расчёта с «недружественными странами».
Happy Coin News

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать к ответственности лиц, использующих криптовалюты в расчетах внутри России.

По словам Аксакова, запрет необходим для защиты непрофессиональных инвесторов:

«Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое. К сожалению, многие неискушенные люди попадаются в эти сети, поэтому нам надо отрегулировать все процессы».

Наряду с жестким запретом биткоин-платежей чиновник считает возможным разрешить трансграничные сделки в криптовалютах. В частности, оплату поставок товаров в Россию. Аксаков добавил, что детали правового регулирования крипторынка в настоящее время обсуждаются.

Компании в РФ уже проводят трансграничные расчеты с помощью криптовалют, хотя регулирование таких сделок еще не заработало. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он уточнил, что сделки пока проводятся «в ограниченном объеме». В основном цифровые валюты используются для расчетов с «недружественными странами».

Прежде всего это касается поставок российских экспортных товаров и импорта комплектующих материалов для производственной сферы, объяснил глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. Другим сегментом использования стал импорт товаров народного потребления. «На фоне санкций объем трансграничных сделок с криптовалютами мог вырасти в несколько раз», — отметил Гамза.

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