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12 January 2023

Правительство определило правила запрета трансграничной передачи персональных данных

Решение о запрещении или ограничении принимает руководитель и заместители Роскомнадзора, и его выполнение будет обязательным для операторов ПДн.
Коллаж: Роскомсвобода/picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Правительство РФ опубликовало постановление «Об утверждении Правил принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении».

Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных (ПДн) принмается Роскомнадзором на основании поступивших представлений от федеральных органов исполнительной власти. Полномочия по принятию решений есть у руководителя и заместителей надзорного ведомства, и вынести его они обязаны в пятидневный срок с момента получения представления.

Решение Роскомандзора обязательны для выполнения операторами, осуществляющими трансграничную передачу персональных данных. В свою очередь операторы имеют право направлять запрос о снятии ограничения, который должен быть рассмотрен в десятидневный срок.

Правительственное постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Роскомнадзор 152-ФЗ персональные данные Правительство России кабмин 325-ФЗ 266-ФЗ ПДСтор

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