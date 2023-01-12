Правительство определило правила запрета трансграничной передачи персональных данных

Правительство РФ опубликовало постановление «Об утверждении Правил принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении».

Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных (ПДн) принмается Роскомнадзором на основании поступивших представлений от федеральных органов исполнительной власти. Полномочия по принятию решений есть у руководителя и заместителей надзорного ведомства, и вынести его они обязаны в пятидневный срок с момента получения представления.



Решение Роскомандзора обязательны для выполнения операторами, осуществляющими трансграничную передачу персональных данных. В свою очередь операторы имеют право направлять запрос о снятии ограничения, который должен быть рассмотрен в десятидневный срок.

Правительственное постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.