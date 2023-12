X обвинили в использовании чувствительных данных для продвижения манипулятивной рекламы

Правозащитная группа NOYB (Non Of Your Business) подала на компанию X (бывший Twitter) жалобу, в которой утверждается, что платформа нарушила законодательство ЕС о защите персональных данных. В документе, поданном в голландский орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных, утверждается, что X незаконно использовала политические взгляды и религиозные убеждения людей для таргетирования рекламы.



Обвинения касаются кампании по продвижению регулирования «контроля чатов» в Нидерландах, где соцсеть использовала специально защищённые данные для выбора аудитории рекламы.



В жалобе один из активистов NOYB Макс Шремс утверждает, что Х показала ему рекламу Европейской комиссии, которая продвигала регулирование онлайн-контента для борьбы с сексуальным насилием над детьми и буллингом детей в интернете. Шремс говорит, что реклама явно нацелена на пользователей из Нидерландов и исключает 44 «целевых сегмента» — таких, например, как политические партии. Согласно жалобе, реклама также не нацелена на людей на основании использования ими терминов, связанных с «евроскептицизмом и/или националистическими политическими взглядами».



Сначала похожая жалоба была подана на саму Комиссию ЕС за «незаконное использование микротаргетинга». А когда показ рекламы Комиссией был прекращён, в NOYB решили принять меры и против X как платформы, имеющей доступ к чувствительным данным пользователей и способной применять их в своих интересах.



NOYB утверждает, что X злоупотребляет использованием информации для таргетированной рекламы, включая политические взгляды и религиозные убеждения, получаемые путём мониторинга кликов, лайков и ответов на посты. В сентябре этого года Еврокомиссия использовала эту информацию для продвижения спорного предложения о регулировании чатов в X. Платформа позволила рекламе комиссии точно достигать нужной аудитории на основе её политических и религиозных взглядов.



Кроме того, NOYB указывает на нарушение X своих собственных правил рекламы. Хотя X заявляет, что политическая принадлежность и религиозные убеждения не должны использоваться для целевой рекламы, похоже, что сама платформа не соблюдает этот запрет.



«На бумаге X запрещает использование чувствительных данных для политической рекламы, но на деле компания все ещё извлекает выгоду из техник, вред которых мы знаем с момента скандала с Cambridge Analytica в 2018 году», — говорит Маартье де Грааф, юрист по защите данных в NOYB.



Помимо этого, NOYB обвиняет X в нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR) и Акта о цифровых услугах (DSА).



Подобные иски уже привели американских технологических гигантов к штрафам. Среди них «Амазон» и «Мета» (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которые были оштрафованы на сумму до 4% от их общего годового дохода.