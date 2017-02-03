В Туркменистане перестали работать VPN-сервисы

Туркменистан, согласно отчёту Human Rights Watch, считается одним из самых закрытых государств в мире со всеми сопутствующими этому особенностями, включая цензуру информационного пространства. Власти принудительно демонтировали большинство индивидуальных спутниковых антенн, доступ к интернету по-прежнему ограничивается и плотно контролируется властями. По данным независимого агрегатора сетевых новостей Stay Mobile, интернет в Туркменистане один из самых дорогих в мире. На протяжении 2016 г. у пользователей постоянно возникали проблемы с мобильным интернетом. В июне был блокирован доступ к мессенджерам Skype и Line. По оценке международной организации «Репортёры без границ», Туркменистан входит в десятку стран с самой жёсткой цензурой, где занимает третье место, сразу после Эритреи и Северной Кореи.

Естественно, местным пользователям для преодоления цензурных барьеров приходится прибегать к услугам анонимайзеров, VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, и вот в конце января – начале февраля текущего года были отмечены перебои с интернетом и оказались отключены VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку отдельных информационных ресурсов, соцсетей и мессенджеров. Лишились этой возможности в первую очередь абоненты мобильного интернета.

По комментариям жителей Ашхабада, «спецслужбы, видимо, обновили фильтры и заблокировали многие программы, обеспечивающие VPN доступ, поэтому они перестали работать. Скорее всего, перебои с интернетом были связаны с попыткой блокировки VPN». Пользователи пробуют устанавливать новое ПО, но массово распространять его боятся.

У абонентов, которые пользуются стационарными ПК для доступа в интернет и используют VPN, такой проблемы не возникло.

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