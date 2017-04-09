Роскомнадзор пригрозил онлайн-рации Zello блокировкой

Компания Zello Inc. получила уведомление Роскомнадзора о том, что полюбившееся многим водителям приложение Zello, которое они используют как рацию, может быть заблокировано на территории Российской Федерации уже на следующей неделе. Zello пользуются более 100 миллионов человек по всему миру. В России онлайн-рация особенно популярна среди протестующих дальнобойщиков.

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We've got a notice from Roskomnadzor that Zello will be blocked in Russia next week. More to follow… https://t.co/vnTUyoJO9W — Zello Inc (@Zello) April 7, 2017

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В своём уведомлении о неисполнении обязанностей, предусмотренных статьёй 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Роскомнадзор обращается к компании Zello как в организатору распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», хотя в Реестре «организаторов» это приложение не значится, а следовательно — не собирает, не хранит информации о пользователях и вообще пока ничего не должен российским властям. Тем не менее, ведомство уведомляет,

«…что в соответствии с решением Роскомнадзора от 6 апреля 2017 года № 8-NonExecution обязанность, установленная частью 2 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – обязанность), организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») Zello Inc., осуществляющим деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»,в отношении Zello не исполнена».

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Роскомнадзор требует Zello Inc. исполнить наложенную ведомством на компанию обязанность в течение трёх рабочих дней, а также проинформировать о получении уведомления организатора распространения информации «с целью своевременного исполнения указанной выше обязанности».

Напомним, что согласие на внесение себя в российский реестр организаторов распространения информации означает соглашение на сбор, хранение и передачу информации о пользователях и их взаимодействии по требованию компетентных органов. А с момента вступления в силу «пакета Яровой» — передачу и всей внутренней переписки, звонков, файлов пользователей.

Если требование Роскомнадзора не будет исполнено, то в соответствии с частью 2 статьи 15.4 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите от информации» доступ к информационным ресурсам zello.com, 184-173-145-235.ip.loudtalks.com 50-97-46-113.ip.loudtalks.com, login6.loudtalks.com, login.loudtalks.com, loudtalks.com, 50-22-234-250.ip.loudtalks.com, content.zello.com, my.zello.com, stats.zello.com, profiles.zello.com, alerts.zello.com «организатора распространения информации в сети «Интернет» Zello Inc. до исполнения вышеназванной обязанности будет ограничен на территории РФ».

Сообщение о том, что у Роскомнадзора появились претензии к Zello, компания продублировала в своём официальном Facebook с просьбой распространить эту информацию. А также в ВК:

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Как предполагается, гнев российских властей вызвало освещение протеста дальнобойщиков на каналах Zello, а также предоставление им возможности держать между собой связь и координировать свои действия. Всё это теоретически может квалифицироваться как призывы к массовым беспорядкам, а подобная информация в России запрещается, даже если какое-либо издание лишь косвенно пишет о несанкционированном митинге, народном сходе, забастовке и т.п.

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Сервис Zello, который обещает уже на следующей неделе заблокировать Роскомнадзор, активно используется протестующими дальнобойщиками.Понятно — Plushev (@plushev) April 8, 2017

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В последнее время тема массовых беспорядках в официальных СМИ, а также в устах российских политиков стала очень модной и, вполне возможно, скоро она обгонит отрабатываемую ими ранее тему «групп смерти» в социальных сетях. Уж по уровню разгоняемой в информационном пространстве истерии — точно. Либо речь идёт о принудительном вхождении Zello в Реестр организаторов распространения информации со всеми вытекающими отсюда последствиями. В любом случае, всё это больше напоминает метод давления на компанию в свете происходящих в России в данный момент событий.

Компания Zello основана в Остине, штат Техас (США) в 2011 году Алексеем Гавриловым. Zello является бесплатным приложением, которое можно скачать для iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry и ПК в качестве мобильной рации, позволяющей подключаться до 2500 человек одновременно. На каналах Zello пользователи часто ведут беседы на политические, социальные, бытовые и другие темы.

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