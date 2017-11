Роскомнадзор пригрозил онлайн-рации Zello блокировкой

Компания Zello Inc. получила уведомление Роскомнадзора о том, что полюбившееся многим водителям приложение Zello, которое они используют как рацию, может быть заблокировано на территории Российской Федерации уже на следующей неделе. Zello пользуются более 100 миллионов человек по всему миру. В России онлайн-рация особенно популярна среди протестующих дальнобойщиков.

We've got a notice from Roskomnadzor that Zello will be blocked in Russia next week. More to follow… https://t.co/vnTUyoJO9W

— Zello Inc (@Zello) April 7, 2017