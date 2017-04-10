Милонов внёс в Госдуму законопроект о входе в соцсети по паспорту

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». По замыслу автора, это будет новый федеральный закон, регулирующий общение в интернете. По инициативе Милонова, соцсетями не смогут пользоваться дети до 14 лет «вне зависимости от гражданства». Соответствующий документ опубликован на официальном портале законопроектов Государственной думы РФ.

Согласно текста законопроекта, регистрация в соцсети будет происходить по удостоверению личности, которое позволяет установить возраст пользователя, нельзя будет публиковать скриншоты вашей с кем-то переписки, нельзя регистрироваться под псевдонимом, нельзя публиковать любую информацию, касающуюся всех форм нетерпимости, нетрадиционных сексуальных отношений, курения, употребления алкоголя, нецензурной брани, порно и так далее. Опираясь на опыт наблюдения за тем, как властями применяют на практике предыдущие законы, регулирующие Рунет, можно с уверенностью сказать, что этот законопроект по сути запрещает в соцсетях любую информацию.

И в этом плане соцсети с нами согласны:

Почему все пишут, что Милонов хочет запретить соцсети для детей, а не то, что он хочет запретить в соцсетях всё? И пускать по паспорту — Vladimir Kharitonov (@v_x) April 10, 2017

К примеру, одной из первых внимание РосКомСвободы привлекла «Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере социальных сетей», которая гласит о «недопустимости предоставления, распространения в социальной сети информации, голосовой информации, письменных текстов, изображений, звукозаписей, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений, пропагандирующих национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и табачных изделий, социальное, расовое, национальное и религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань, а также недопустимость распространения в социальной сети информации, изображений, аудиовизуальных произведений порнографического характера».

По сути, при желании можно каждого пользователя привлечь к ответственности, и за примером ходить далеко не надо — ещё свеж в памяти случай с Евгенией Чудновец, осуждённой за перепост видео с издевательствами над ребёнком, а также оштрафованных за перепост фотографии Милонова в экстремистской футболке чувашских активистов. Внесённый одиозным депутатом законопроект ещё сильнее развяжет руки желающим «заработать палки» правоохранителям, которым уже не нужно будет специально выискивать «экстремистов» или «маньяков» в социальных сетях — достаточно будет зайти во ВКонтакте и начать карать пользователей по алфавиту. Найти «страшные нарушения» можно будет хоть у кого. У Милонова, кстати, — в первую очередь.

Естественно, владельцев соцсетей тоже ничего доброго не ждёт, и дело не только в падении посещаемости, если этот законопроект будет принят. Кроме популистских пунктов, которые кочуют из законопроекта в законопроект, например, о «недопустимости использования соцсети в целях уголовно наказуемых деяний, …разглашения гостайны, …призывов к осуществлению террористической деятельности и т.п.», есть в новом документе и «личный пунктик». Милонов, которого Facebook не так давно на месяц заблокировал за шовинизм, требует отрегулировать деятельность соцсетей российскими федеральными законами в части «установления ограничения доступа» к ним. То же самое касается «установления ограничений свободы поиска, предоставления, распространения информации, голосовой информации, письменных текстов, изображений, звукозаписей, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений пользователями». Что уж такого запрещённого администрацией соцсетей искал питерский «светоч духовности», даже представить сложно.

По мнению Милонова, владельцы соцсетей обязаны сотрудничать с государством, а пользование социальными сетями должно быть добровольной. Хм, неужели депутату известны случаи, когда регистрироваться, например, в Odnoklassniki.ru кого-то заставляли под дулом пистолета?

Одиозный депутат требует владельцев социальных сетей осуществлять регистрацию физлиц по документу, удостоверяющему личность, и проходить она должна под настоящими именем и фамилией. Под псевдонимом, считает Милонов, регистрация допускаться не должна. К тому же, законопроект требует, чтоб регистрация осуществлялась физлицом лишь при достижении возраста, установленного проектом этого Федерального закона, а возраст, согласно «Статье 1» этого законопроекта, должен быть не меньше 14 лет. Причём владелец соцсети сам может увеличивать возрастные рамки для регистрации.

Согласно «Статье 8. Ограничения и запреты», владельцам соцсетей запрещается:

«осуществлять регистрацию физических лиц, не предоставивших персональные данные», оговоренные в том же законопроекте; «осуществлять регистрацию физического лица под именем либо фамилией, либо отчеством (при наличии), отличающимся от предоставленных таким физическим лицом в соответствии с документами, удостоверяющими личность, в том числе, под псведонимом»; «присваивать одному физическому лицу несколько страниц в одной социальной сети» (т.е. если «ольгинские» забанили вас в Facebook, сидите ровно и ждите срока разблокировки вашего аккаунта); «распространять информацию, голосовую информацию, письменные тексты, предоставленные другими пользователями, изображения, иллюстрирующие тексты переписки с другими пользователями, без предварительного согласия последних» (никаких скринов, поняли?); «распространять в социальной сети изображения, аудиовизуальные произведения, на которых изображены другие пользователи или третьи лица, без их согласия за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации» (футболка Милонова с экстремистским лозунгом, привет!); «использовать социальную сеть с целью организации несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, в том числе предоставлять, распространять в социальной сети информацию, голосовую информацию, письменные тексты о предстоящем проведении несанкционированного собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо предложение принять участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании» (как мы писали совсем недавно, наряду с «синими китами», тема несанкционированных акций протеста сейчас одна из самых «жирных» для любителей попиариться на актуальненьком).

.

Далее за каким-то лешим господин Милонов предлагает регламентировать работу сообществ, администраторов пабликов, а также благотворительную, рекламную и торговую деятельность в соцсетях.

«Контроль за исполнением требований настоящего Федерального закона, — говорится в документе, — осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Для развития методов и способов контроля за соблюдением требований своего законопроекта Милонов предлагает создать «межведомственный координационный орган по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях». Положение о межведомственном координационном органе по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях и его персональный состав утверждаются Правительством Российской Федерации.

За нарушение проталкиваемого Милоновым ФЗ «устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». «Статьёй 17» вносятся изменения в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которой устанавливаются штрафы за нарушение «пакета Милонова», в частности, за «Несообщение пользователем социальной сети владельцу социальной сети, в которой зарегистрирован пользователь социальной сети, об изменении своих персональных данных, предоставляемых владельцу социальной сети в соответствии с федеральным законом, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей».

Предоставление физическим лицом при осуществлении регистрации в социальной сети владельцу социальной сети недостоверных персональных данных, предоставляемых владельцу социальной сети в соответствии с федеральным законом, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Вступление пользователем социальной сети, не достигшим возраста восемнадцати лет, в сообщество, в котором распространена информация, запрещенная к распространению среди детей в соответствии с федеральными законами, — влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Наличие у пользователя социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, присвоенных пользователю социальной сети владельцем социальной сети, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Неисполнение предусмотренных федеральным законом обязанностей администратором сообщества в социальной сети — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Регистрация в социальной сети физического лица, не предоставившего свои персональные данные, предоставляемые владельцу социальной сети в соответствии с федеральным законом для регистрации в социальной сети, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Удаление из социальной сети или приостановление доступа к социальной сети пользователей социальной сети, не нарушающих требований законодательства Российской Федерации при пользовании социальной сетью, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (о, эта сладкая месть Цукербергу за милоновский шовинизм!).

Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные с использованием социальных сетей, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Интересно, отважится ли Госдума подложить столь опасную правовую мину замедленного действия под собственное государство, приняв это безумие? К сожалению, судя по составу входящих туда отдельных личностей, вероятность этого достаточно высока. Правда, основного закона Российской Федерации (нет, не Конституции, что вы! Скорее «неофициальный», но самый живучий) ещё никто никакими ФЗ отменить не смог:

@PutinsEconomy В РФ строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения…)) — Валерий Шпица (@ShpitsaArtVal) April 10, 2017

.

.

Читайте также:

Заблокированный в Facebook депутат Милонов предложил передать контроль над соцсетью Роскомнадзору

🔓

В Чувашии на тысячу рублей «обезврежен опасный экстремист»

🔓

Заведено дело за репост репоста фотографии депутата Милонова

🔓

Милонов пожаловался на «Медузу» в Генпрокуратуру, разглядев в её публикации экстремизм

🔓

Роскомнадзор пригрозил онлайн-рации Zello блокировкой

.