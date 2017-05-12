Чиновнице из Североморска грозит срок за пиратскую торрент-раздачу

Прокуратурой г. Североморска утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимой жительницы города Североморска, работающей в муниципальном учреждении, говорится на сайте прокуратуры Мурманской области. Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД России по Мурманской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ – нарушение авторских и смежных прав.

Органом предварительного следствия установлено, что девушка,

«…обладая достаточными знаниями в области пользования персональными компьютерами и их программным обеспечением, в период времени с 01 февраля 2016 года по 12 декабря 2016 года незаконно использовала объекты авторского права, контрафактные экземпляры программного обеспечения, авторские права на которые принадлежат компании-правообладателю ООО «АСКОН-Системы проектирования», стоимостью свыше 700 тыс. рублей, что является крупным размером, а также хранила их в целях сбыта путем беспрепятственного распространения в сети Интернет посредством файлообменной сети».

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«Она использовала программы для своих личных нужд, а не ради задач своего муниципального учреждения. После она записала их на диск своего компьютера и распространяла по интернету через торрент-трекер», — пояснила сотрудник пресс-службы прокуратуры Мурманской области Надежда Самохвалова.

Сотрудники отдела «К» УМВД России по Мурманской области отследили компьютер девушки по IP-адресу. На стадии предварительного расследования органом следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Убедившись в достаточности собранных по уголовному делу доказательств вины обвиняемой в совершении названного преступления, прокуратура г. Североморска направила уголовное дело для рассмотрения по существу в мировой судебный участок Североморского судебного района.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Исходя из той путанной формулировки которую использовала прокуратура, описывая деяния чиновницы-«пиратки», становится понятно, что ни о каком «сбыте» речи быть не может, особенно с учётом использования обвиняемой торрентов. Судя по всему, девушка занималась бесплатной раздачей вышеупомянутого ПО без цели личного обогащения.

Стоит заметить, что не так много в России случаев заведения уголовных дел за «пиратские» торрент-раздачи. Все самые известные дела, заведённые у нас за «пиратство», как правило, сопровождаются несколько другими обстоятельствами.

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