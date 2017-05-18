Украинцы сломали Opera VPN

Вечером 17 мая случился сбой в работе виртуальной частной сети Opera VPN, который коснулся многих крупных городов России. РосКомСвобода обнаружила перебои в работе приложения примерно в 19:00 по московскому времени. Как мы выяснили потом в ходе опроса наших пользователей, проблема коснулась многих.

При обращении в службу поддержки приложения пользователи получали такой ответ:

«Примите наши извинения, поскольку из-за неожиданно большого притока пользователей, вызванного вчерашней блокировкой [российских] социальных сетей в Украине, наши системы некоторое время имели небольшие проблемы с подключением пользователей. В данный момент проблема решена. Если вы продолжаете испытывать проблемы, обратитесь по адресу [email protected]».

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Напомним, указом Президента Украины Петра Порошенко недавно для граждан этой страны был ограничен доступ к таким популярным ресурсам, как ВКонтакте, Одноклассники, MailRu, Яндекс и так далее. Уже вчера украинские провайдеры и операторы связи приступили к блокировке российских ресурсов.

Походу киевстар блоканул, в приложении просто крутится З'єднання и ничего не обновляется. pic.twitter.com/nGrRtl2dmS — Thirteen ® 🔞 (@thi1teen) May 17, 2017

Естественно, это вполне предсказуемо вызвало «Эффект Стрейзанд», а также небывалый всплеск интереса украинцев к методам обхода интернет-блокировок. Естественно, среди самых популярных оказалась и Opera VPN, чьи ресурсы попросту были вчера не готовы к такому наплыву желающих установить приложение себе на гаджет.

РосКомСвобода попутно выяснила, что приложение Opera VPN, к сожалению, блокируется на территории Украины в магазине Google Play:

Местный Google Play пишет, что данное приложение недоступно для этой страны. Но всё же кому-то удалось установить VPN от Opera, правда через некоторое время в нём тоже случился сбой — приложение перестало работать (см. комментарии на скрине):

Такую тенденцию наблюдают абоненты многих местных провайдеров.

Наши украинские друзья подсказали, что лично они в таких случаях пользуются «зеркальным» сервисом Apkmirror, который позволяет установить на смартфоне недоступные в их стране приложения. Также украинским пользователям посоветовали альтернативу «оперной» частной виртуальной сети — VPN Easy.

В данный момент на территории России приложение Opera VPN работает нормально.

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